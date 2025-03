Rede de academias Allp Fit projeta expansão para 2025

Com uma nova proposta de negócio e uma estratégia de expansão bem definida, a Allp Fit é uma rede de academias em constante crescimento. Fundada pelo empreendedor mineiro Anderson Franco, a marca já soma 43 unidades em operação e 153 vendidas. Conforme aponta a rede, o faturamento previsto para 2025 deve chegar a R$ 332 milhões.

Com presença em 27 cidades de 17 estados, ela não dá sinais de desaceleração. Para 2025, o faturamento previsto chega a R$ 332 milhões. A meta é inaugurar 150 novas academias até o final do ano e uma projeção de 400 unidades até dezembro de 2026. Além disso, a empresa analisa o convite para se instalar no exterior e trabalha para democratizar ainda mais o acesso à alta tecnologia e conforto.

“Nossa visão sempre foi clara. A vontade em estar presente em todas as regiões do país, levando saúde e qualidade de vida ao maior número possível de brasileiros. O mercado fitness está em franca expansão e identificamos uma grande parcela da população desatendida, que busca qualidade sem precisar pagar valores exorbitantes”, afirma Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit.

Voz e vez dos franqueados e investidores

Sob a liderança do empreendedor mineiro, a rede de academias está compromissada em valorizar e respeitar seus investidores e franqueados, fortalecer parcerias estratégicas e impulsionar o crescimento sustentável do negócio.

Anderson Franco ressalta que a Allp Fit adota um modelo colaborativo, no qual franqueados são reconhecidos como fundamentais no ecossistema da marca. "Na Allp Fit, nossos parceiros têm voz ativa e são sempre ouvidos e respeitados. Aqui, o crescimento é construído em conjunto, com transparência e confiança", destaca Anderson Franco.

"Esse diferencial tem sido um dos pilares do crescimento acelerado da rede. Além disso, é um o modelo de academia é também para toda a família brasileira. Assim a rede cresce e também atrai investidores e empreendedores que buscam um modelo de negócio baseado em parceria genuína", completa.

Desafios e perspectivas

Qualquer negócio que esteja em expansão enfrenta grandes desafios. “Empreender por si só já traz grandes desafios, alguns deles que percebi foi manter a essência da marca enquanto crescemos. O objetivo sempre foi fazer com que cada aluno tenha a melhor experiência fitness e a mesma qualidade, independentemente de estar em uma unidade no Sudeste ou no Norte do país”, explica.

Segundo a rede, Allp Fit o investimento é feito na tecnologia, estrutura e na qualificação dos profissionais. “Estamos apenas no começo da nossa jornada. O Brasil tem um potencial enorme no setor fitness, e a Allp Fit pretende fazer parte dessa revolução da saúde e do bem-estar”.

O empresário por trás do mundo fitness

Anderson Franco nasceu em Alvinópolis, no interior de Minas Gerais, ele construiu seu negócio a partir de origens simples. “Meus pais sempre trabalharam duro. Desde cedo, aprendi que o esforço e a persistência são fundamentais para alcançar os objetivos na vida. Esses valores estão no nosso DNA. Inclusive, nossa proposta é que a academia alcance toda a família”, conta Franco.

Atualmente, o empresário lidera a Holding AFN, que controla mais de 250 empresas. Além da Allp Fit, é multifranqueado do Cartão de TODOS.

Website: https://allpfit.com.br/seja-um-franqueado/