Teste diagnostica doenças respiratórias em até 15 minutos

Combinar tecnologias de diagnóstico abrangentes, que possibilitem economizar tempo e recursos e ganhar produtividade e, em conjunto, identificar microrganismos de forma cada vez mais rápida e precisa, a fim de apoiar a decisão médica e beneficiar os pacientes. Esse cenário desafiador dos laboratórios de análises clínicas ganha ainda mais relevância quando o alvo são as infecções do trato respiratório e os pacientes, crianças.

Com essa visão, o laboratório Richet acaba de adquirir um equipamento para o seu Serviço de Emergência Pediátrica capaz de analisar até 15 testes em 15 minutos, a fim de detectar patógenos respiratórios ou causadores de dor de garganta.

O Sistema SPOTFIRE de diagnóstico molecular de doenças infecciosas, projetado para executar os Painéis Respiratórios/Dor de Garganta SPOTFIRE, da Biofire, permite identificar, com base nos sintomas do paciente e em até 15 minutos, até 11 vírus e 4 bactérias causadores tanto de doenças respiratórias quanto de dor de garganta, incluindo influenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, SARS-CoV-2 e Streptococcus pyogenes.

Para o Dr. Helio Magarinos Torres Filho, diretor médico do Laboratório Richet, a implementação dessa tecnologia trará ganhos consideráveis tanto para o serviço de diagnóstico quanto para os médicos e pacientes. “Trata-se de um teste extremamente preciso e que oferece resultados com grande rapidez, o que proporciona à equipe médica melhores condições no gerenciamento do paciente para a admissão hospitalar, isolamento, terapia antiviral, introdução de antibióticos ou testes diagnósticos adicionais”, avalia o especialista.

Com implantação recente no Serviço de Emergência Pediátrica, a expectativa é adotar a tecnologia em outros setores do Richet. “Temos a intenção de avançar instalando também em outros serviços de emergência, não necessariamente pediátricos, e até em unidades de atendimento ambulatorial, nas quais o paciente poderá aguardar e já sair de lá com o resultado em mãos”, completa o executivo. O laboratório Richet conta hoje com 10 unidades na cidade do Rio de Janeiro.

