Xsolla lança Xsolla Ecosystem, uma plataforma de rede para simplificar a seleção de fornecedores e a integração para desenvolvedores de jogos eletrônicos

A Xsolla, empresa líder mundial em comércio de videogames, anunciou o lançamento do Xsolla Ecosystem, uma plataforma concebida para criar uma rede conectada de parceiros e fornecedores confiáveis ??para desenvolvedores de jogos eletrônicos. Através do Ecosystem Marketplace, disponível mediante a Publisher Account, os desenvolvedores podem acessar uma seleção com curadoria de fornecedores, ao aproveitar integrações pré-estabelecidas e taxas exclusivas da Xsolla. Este ecossistema interconectado simplifica a seleção de fornecedores, promove a cooperação e permite que desenvolvedores tomem decisões comerciais com mais informação, enquanto reduzem recursos de desenvolvimento e custos operacionais.

Diferentemente da complexidade de busca e acesso a fornecedores confiáveis ??no mercado competitivo de hoje, o Xsolla Ecosystem proporciona aos desenvolvedores de jogos eletrônicos um mercado pré-validado de parceiros confiáveis. Esta solução elimina riscos de atrasos, qualidade deficiente de serviços e aumento de custos associadosàseleção de fornecedores incorretos, permitindo que desenvolvedores tenham foco em entregar jogos excepcionais.

Os desenvolvedores podem otimizar seus projetos e alcançar seus objetivos com o Xsolla Ecosystem, incluindo recursos como:

Fornecedores pré-validados: Parceiros confiáveis ??como AppsFlyer, G-Core, Game Analytics e Adikteev, todos integrados com soluções essenciais Xsolla, como Web Shop, Login e Launcher

Parceiros confiáveis ??como AppsFlyer, G-Core, Game Analytics e Adikteev, todos integrados com soluções essenciais Xsolla, como Web Shop, Login e Launcher Descontos exclusivos: Economias significativas mediante taxas pré-negociadas, permitindo que desenvolvedores reduzam custos operacionais

Economias significativas mediante taxas pré-negociadas, permitindo que desenvolvedores reduzam custos operacionais Integração simplificada: Soluções pré-integradas minimizam o tempo de desenvolvimento e reduzem recursos necessários para implementar as principais ferramentas de fornecedores

Soluções pré-integradas minimizam o tempo de desenvolvimento e reduzem recursos necessários para implementar as principais ferramentas de fornecedores Rede escalável: Um ecossistema de fornecedores em expansão ativa para satisfazer as crescentes necessidades dos desenvolvedores de jogos a nível mundial

"Com o Xsolla Ecosystem, estamos aprofundando nosso compromisso com o setor de jogos eletrônicos ao criar conexões significativas e reunir oportunidades para desenvolvedores e fornecedores confiáveis", disse Chris Hewish, Diretor de Estratégia na Xsolla. "Esta plataforma simplifica o processo de seleção de fornecedores, acelera o desenvolvimento de jogos e, por fim, contribui para trazer mais jogos ao mercado com sucesso."

O Xsolla Ecosystem está atualmente disponível em inglês; idiomas adicionais estão planejados para futuras atualizações. Os desenvolvedores podem acessar a plataforma através da Xsolla Publisher Account, eliminando a necessidade de configuração extensa ou experiência técnica.

Para mis informações ou explorar o Xsolla Ecosystem, acesse: https://xsolla.pro/rws25eco

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com

