Lenovo: estado atual de TI no local de trabalho impede os benefícios da produtividade da IA

Uma nova pesquisa global da Lenovo com 600 líderes de TI revela que, apesar de 79% dos entrevistados acreditarem que a inteligência artificial permitirá que os funcionários se dediquem a tarefas mais impactantes, apenas metade deles acredita que as soluções atuais de local de trabalho digital oferecem suporte adequadoàprodutividade, ao engajamento eàinovação. Apenas 36% acreditam que os seus sistemas apoiam o engajamento dos funcionários de uma maneira "extremamente eficaz", enquanto impressionantes 89% afirmam que as empresas devem reformular primeiro o seu local de trabalho digital para liberar completamente o potencial da inteligência artificial. Reinventando a produtividade no local de trabalho explora as oportunidades e desafios que a IA generativa oferece para o futuro do trabalho, enfatizando a urgência de uma transformação digital no ambiente de trabalho para assegurar sua adoção bem-sucedida.

Desbloqueando o potencial da IA ??para maior produtividade e engajamento

O relatório destaca que a IA generativa será decisiva para a colaboração, criatividade e produtividade, identificando diversas áreas-chave nas quais a inteligência artificial pode ter um impacto positivo nas empresas:

Colaboração aprimorada : ferramentas baseadas em inteligência artificial, como a coautoria virtual e as traduções em tempo real quebram barreiras, possibilitando um trabalho em equipe perfeito em diferentes regiões e idiomas.

: ferramentas baseadas em inteligência artificial, como a coautoria virtual e as traduções em tempo real quebram barreiras, possibilitando um trabalho em equipe perfeito em diferentes regiões e idiomas. Capacitação criativa : com a automatização das tarefas repetitivas, a inteligência artificial libera os funcionários para que se concentrem no trabalho mais estratégico e inovador, promovendo a solução criativa de problemas.

: com a automatização das tarefas repetitivas, a inteligência artificial libera os funcionários para que se concentrem no trabalho mais estratégico e inovador, promovendo a solução criativa de problemas. Aumento de produtividade: os insights baseados em inteligência artificial otimizam os fluxos de trabalho, aumentam a eficiência e aceleram as operações diárias.

Quase metade (49%) dos líderes de TI entrevistados diz que a criação de uma experiência (EX) produtiva e envolvente para os funcionários é sua principal prioridade para o próximo ano. Isto faz ecoàpesquisa da IDC encomendada e publicada pela Lenovo no mês passado – o seu 2025 CIO Playbook, It’s Time for AI-nomics, descobriu que melhorar a produtividade dos funcionários é a principal prioridade empresarial deste ano.

Obstáculos: barreiras de personalização e adoção

Apesar da necessidade urgente de transformar o ambiente de trabalho digital em torno da IA, muitos desafios importantes ainda permanecem em sua adoção generalizada:

Lacunas de personalização : apesar de 63% dos líderes de TI entrevistados concordarem que um local de trabalho digital altamente personalizado é indispensável, a falta de dispositivos e aplicativos configuráveis continuar a ser uma das principais barreiras. Esta abordagem única não atende bem os funcionários.

: apesar de 63% dos líderes de TI entrevistados concordarem que um local de trabalho digital altamente personalizado é indispensável, a falta de dispositivos e aplicativos configuráveis continuar a ser uma das principais barreiras. Esta abordagem única não atende bem os funcionários. Automação do suporte: 61% dos líderes de TI reconhecem a necessidade de automação do suporte de TI orientado por inteligência artificial, mas muitas empresas ainda enfrentam dificuldades para integrar esses sistemas de forma eficiente.

Visão da Lenovo para um futuro orientado pela inteligência artificial

Em uma nova era de personalização orientada pela IA generativa (Gen AI), os funcionários devem ser capazes de pensar, criar e colaborar sem interrupções. O local de trabalho digital atual precisa oferecer configurações hiperpersonalizadas que atendamàdiversidade de estilos de trabalho, permitindo que as empresas façam melhor uso de seus talentos, ao mesmo tempo que aumentam a produtividade. Não se trata somente de dispositivos e software, o suporte de TI do qual os funcionários dependem também deve ser adaptado às suas necessidades e habilidades específicas. Para aproveitar totalmente o potencial da IA, a Lenovo defende a incorporação da IA generativa nas principais operações de negócios como parte de uma estratégia mais abrangente de transformação do local de trabalho digital.

“Transformar o seu local de trabalho é essencial usar a inteligência artificial de maneira eficiente. A automação dos fluxos de trabalho existentes somente trará benefícios significativos. A inteligência artificial altera as regras de produtividade, mas, para atingir o seu potencial, os líderes de TI devem trabalhar com as equipes executivas para rever como a inteligência artificial pode aumentar os recursos de criação de valor e a diferenciação competitiva de sua empresa”, disse Rakshit Ghura, VP e gerente geral de Soluções de Local de Trabalho Digital da Lenovo. “A inteligência artificial deve estar perfeitamente integrada às principais operações, criando um local de trabalho digital personalizado e eficiente que aprimore a experiência do funcionário e incentive a produtividade a longo prazo.”

Recomendações básicas

O relatório apresenta três recomendações para empresas que desejam aproveitar a inteligência artificial no local de trabalho:

Simplificar e personalizar a experiência do funcionário : adapte ferramentas, fluxos de trabalho e experiências às funções individuais para garantir máxima produtividade e inovação.

: adapte ferramentas, fluxos de trabalho e experiências às funções individuais para garantir máxima produtividade e inovação. Automatizar processos de TI : use a Gen AI para gerenciar dispositivos de forma eficiente e atender às diversas necessidades dos funcionários, liberando recursos para tarefas de maior relevância.

: use a Gen AI para gerenciar dispositivos de forma eficiente e atender às diversas necessidades dos funcionários, liberando recursos para tarefas de maior relevância. Transformar fluxos de trabalho para a criação de valor: avalie os fluxos de trabalho e processos existentes para aproveitar ao máximo os recursos da Gen AI e incentivar a inovação.

Reinventando a produtividade no local de trabalho é o primeiro relatório no Lenovo Work Reborn Research Series 2025, que será publicado ao longo do ano. Para mais informações ou para baixar o relatório, acesse Digital Workplace Solutions da Lenovo.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Mantendo foco em uma visão ousada para fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

Notas aos editores

Reinventando a produtividade no local de trabalhoé o primeiro relatório no Lenovo Work Reborn Research Series 2025, que será publicado ao longo do ano. O relatório é baseado em uma pesquisa com 600 líderes de TI que ocorreu entre outubro e novembro de 2024. A amostra da pesquisa incluiu entrevistados dos EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Japão, Singapura, Brasil, México, Austrália e Nova Zelândia. Os entrevistados incluíram líderes de TI de empresas com pelo menos 1.000 funcionários e de uma variedade de setores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250311088932/pt/

Zeno Group pela Lenovo: lenovossg@zenogroup.com