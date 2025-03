PvX Partners arrecada US$ 3,8 milhões para ajudar aplicativos de consumo a escalar

A PvX Partners, plataforma de financiamento projetada para escalar aplicativos de consumo, anunciou hoje um financiamento inicial de US$ 3,8 milhões, liderado com a Play Ventures e a General Catalyst, com a participação de investidores-anjo como Michail Katkoff (fundador da Deconstructor of Fun) e Matej Lancaric (fundador da two & a half gamers). A PvX Partners usará o financiamento para expandir as operações em sua plataforma, começando pelo PvX Capital.

Todo aplicativo de jogos ou de consumo bem-sucedido inevitavelmente chega a um ponto de inflexão em que a aquisição de usuários se torna previsível o suficiente para impulsionar uma escala rápida. Os fundadores que hesitam em investir durante essa fase crítica correm o risco de perder terreno para concorrentes mais rápidos ou de enfrentar custos cada vez mais altos de aquisição de clientes. Historicamente, as opções de financiamento existentes apresentam desvantagens significativas, que vão desde a lentidão do bootstrapping (começar um negócio a partir de recursos limitados, sem o apoio de investidores) até a diluição do patrimônio ou o risco da dívida tradicional.

O PvX Capital, em parceria com a estratégia de valor para o cliente e o balanço patrimonial da General Catalyst, oferece Cohort Financing (financiamento de coorte) para escalar aplicativos de jogos e de consumo. O PvX Capital permite que as empresas aumentem os orçamentos de marketingàmedida que demonstram retornos confiáveis, concentrando-se em empresas que desejam escalar até US$ 25 milhões por ano, ao mesmo tempo em que compartilham o risco de queda em caso de desempenho insatisfatório. Um processo de subscrição simplificado permite que a PvX forneça folhas de termos em 24 horas e implemente fundos em poucos dias após a assinatura. A PvX já forneceu capital para apoiar vários aplicativos de consumo de rápido crescimento, como Dabble, Top App Games, MysteryTag e Playsome.

“Como nós mesmos criamos empresas de jogos, conhecemos em primeira mão o dilema do financiamento”, disse Joe Wadakethalakal, cofundador e CEO da PvX Partners. “Os fundadores com retornos confiáveis sobre os gastos com marketing não deveriam ter que diluir sua propriedade ou arriscar seus negócios apenas para crescer. Este é o modelo de financiamento que eu gostaria de ter tido naquela época. Ele combina a flexibilidade do patrimônio líquido e a eficiência da dívida em uma solução melhor que trabalha com os fundadores, e não contra eles.”

“Com profunda experiência em jogos e finanças, e um histórico impressionante de expansão de empresas, esta equipe sabe como impulsionar o financiamento do crescimento”, afirmou Kenrick Drijkoningen, sócio geral da Play Ventures. “Neste momento, o capital de crescimento é caro e escasso. É o momento certo para um novo modelo que ajude as empresas de consumo a crescer. O financiamento de coorte da PvX é exatamente o que o nosso portfólio precisa: capital de crescimento rápido e flexível sem diluição extra – um ‘win-win’.”

“A profunda experiência de Joe como empreendedor em série e líder de negócios, tendo escalonado com sucesso um aplicativo de jogos de consumo, fez com que o fundador se encaixasse bem no mercado, o que foi atraente para a General Catalyst”, explicou Niko Bonatsos, diretor administrativo da General Catalyst. “Com a PvX Partners, os fundadores podem aproveitar seu financiamento criativo e produtos analíticos para expandir seus negócios sem sacrificar o patrimônio.”

O PvX Capital é a primeira oferta da PvX Partners, que está desenvolvendo seu “Unified Operating System” (Sistema operacional unificado), um kit de ferramentas abrangente para apoiar a aquisição de usuários, o desenvolvimento de produtos e a alocação de capital. A plataforma é respaldada pelo PvX Lambda, um banco de dados e uma plataforma próprios de inteligência orientados por aprendizado de máquina. Atualmente, essa tecnologia dá suporte ao processo de subscrição, avalia os candidatos a investimento em função das tendências do setor e prevê os resultados futuros. O PvX Lambda é fundamental para a visão mais ampla da empresa de criar serviços integrados orientados por dados que transformarão a maneira como as empresas de aplicativos de jogos e de consumo crescem e têm sucesso.

A PvX Partners foi fundada por Joe Wadakethalakal, Ridzki Syahputera e Zhen Jie Sim, que, juntamente com a equipe fundadora, possuem mais de 60 anos de experiência coletiva em jogos e finanças de empresas como Mobile Premier League, NetEase, Homa Games, ZM Capital, JP Morgan, Evercore e Morgan Stanley. Sua experiência prática em operações e investimentos em empresas de jogos de alto crescimento os inspirou a criar a PvX Partners e a capacitar mais desenvolvedores a não apenas competir, mas vencer.

Os desenvolvedores interessados em financiamento podem entrar em contato com a PvX Partners ou enviar um e-mail para info@pvxpartners.com.

Sobre a PvX Partners

A PvX Partners está construindo o sistema operacional para o crescimento de aplicativos de jogos ou de consumo, combinando aquisição de usuários, desenvolvimento de produtos e alocação de capital em uma plataforma poderosa. Seu principal serviço, o PvX Capital, oferece financiamento de coorte que permite que as empresas financiem a aquisição de usuários para escalar sem as restrições dos empréstimos tradicionais. A PvX Partners foi fundada em 2024 e sua sede está em Singapura. Saiba mais em https://pvxpartners.com/.

