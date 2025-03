Tecnologia PDRN utiliza DNA do salmão no cuidado da pele

Os interessados em dermocosméticos já devem ter ouvido falar do PDRN, o ingrediente cosmético por trás do segredo das peles das mulheres coreanas e de outras celebridades mundo afora. Um dos ativos mais comentados no momento, o PDRN (Polydeoxyribonucleotide) é derivado do DNA do salmão e é o ingrediente-chave dos cuidados dermatológicos em todo o mundo. De acordo com o Wall Street Journal, um dos periódicos mais tradicionais do planeta, celebridades como Kim Kardashian e Jennifer Aniston estão aderindo ao produto para manter a aparência da pele mais jovem.

Usado inicialmente em países asiáticos, como Coreia do Sul, Japão e China, o PDRN logo se popularizou no resto do mundo por sua capacidade de promover uma pele macia, hidratada e uniformizada. Inspirados pela prática antiga dos pescadores japoneses de aplicar carne de salmão em feridas para acelerar a cicatrização, cientistas adotaram as propriedades regenerativas do DNA do peixe para o K-Beauty – como é conhecida a indústria coreana de cuidados dermatológicos.

Atenta a essa novidade, a multinacional brasileira de biocosméticos Smart GR incorporou o PDRN às suas fórmulas, combinando-o com ingredientes que podem ser utilizados tanto em consultórios quanto em casa, durante a rotina de skincare.

Segundo a médica Dr.?. Fernanda Caldeira (101062/SP), “o PDRN tornou-se um dos itens mais procurados no consultório, já que agora podemos contar com um produto de boa qualidade, adaptado exclusivamente à pele brasileira e que apresenta resultados rápidos para o paciente. Logo após a primeira sessão, podemos notar uma pele mais firme, uniforme e hidratada, com redução de rugas e linhas de expressão”.

A adoção do PDRN (Polydeoxyribonucleotide) pela Smart GR é um dos exemplos do crescente uso do ativo na indústria de cosméticos para buscar recursos baseados em biotecnologia para soluções dermatológicas. A empresa desenvolveu a tecnologia exclusiva Smart PDRN Skin Pro e Skincare, que incorpora este ingrediente ativo em uma linha de produtos feita especialmente para a pele brasileira.

Segundo a Dra. Juliana Milani (1-046761-2), farmacêutica responsável pelo departamento de desenvolvimento e produção da Smart GR, “esses fragmentos de DNA auxiliam na regeneração celular, na cicatrização de tecidos e na síntese de colágeno. Combinado com os ingredientes selecionados pela Smart GR, a fórmula final estimula a atividade de fibroblastos e outras células envolvidas na reparação dos tecidos, além de ter efeitos anti-inflamatórios e angiogênicos, promovendo a formação de novos vasos sanguíneos”.

Os resultados obtidos nos testes clínicos realizados pela Smart GR estão alinhados com os objetivos propostos pela empresa ao desenvolver a tecnologia, demonstrando bons resultados:

Reduz rugas e linhas de expressão: 82% perceberam a redução de linhas e rugas*

Reduz os poros: 82% relataram que o produto minimiza os poros dilatados*

Esse estudo foi realizado com um grupo diversificado de pessoas, abrangendo diferentes tipos de pele e idades, utilizando uma combinação de avaliações clínicas e autorrelatos dos participantes. Mais detalhes sobre esses estudos podem ser encontrados aqui.

Devido aos bons resultados obtidos, a Smart GR desenvolveu a sua linha PDRN, que é baseada em quatro pilares fundamentais:

Consultório:



Smart PDRN Derma Pro e Smart PDRN Skin Pro, fluido facial e corporal

Cuidados Skincare:



Higiene: Smart Gel de Limpeza PDRN Skincare

Tratamento: Smart Sérum PDRN Skincare

Recuperação intensa: Smart Creme Intensivo PDRN Skincare

Esses e muitos outros produtos para cuidados avançados com a pele estão disponíveis em lojas especializadas de todo o mundo, nas principais drogarias do Brasil ou diretamente no site da Smart GR.

