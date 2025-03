Pan-American Life Insurance Group divulga receita líquida para 2024 relacionada a forte desempenho operacional

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), fornecedor líder de seguros de vida, saúde e acidentes nas Américas, anunciou hoje os resultados financeiros para o ano completo com término em 31 de dezembro de 2024*.

Em 2024, o PALIG teve outro ano de excelente crescimento de receita e forte desempenho operacional, incluindo a aquisição e a integração bem sucedidas da Encova Life. A receita operacional GAAP para o ano completo subiu 12%, chegando a $1,46 bilhões, enquanto os premiums totais emitidos aumentaram 11%, para $1,72 bilhões. A receita operacional antes dos impostos (PTOI, pre-tax operating income) cresceu 39%, para $107,6 milhões, resultado de um forte crescimento de receita, mortalidade e morbidade favoráveis, bem como desempenho superior em receita líquida de investimento. A receita líquida cresceu 52% de um ano ao outro, para um recorde de $104,3 milhões, beneficiando-se de fortes resultados operacionais, bem como um ganho de $20,4 milhões relacionadoàtransação envolvendo a Encova Life. O patrimônio GAAP total cresceu para $1,20 bilhões em 2024 e o patrimônio GAAP, excluindo outras receitas abrangentes acumuladas (AOCI, accumulated other comprehensive income), alcançou $1,43 bilhões.

A força financeira do Grupo está sustentada por fortes classificações das agências independentes, com as classificações AM Best e Fitch mantendo as classificações "A" do Pan?American Life.

"Em 2024, o PALIG atingiu um recorde de receita, forte crescimento de premiums e uma melhora contínua em eficiência operacional em todas as nossas linhas de negócios", afirmou José S. Suquet, presidente do conselho diretor e CEO do Pan-American Life Insurance Group. "Esses resultados são evidência do sucesso da nossa inovação e transformação digital que colocam o cliente em primeiro lugar e que estão simplificando o acesso a benefícios, expandindo nosso alcance de mercado e aprimorando a eficiência. Com essa base sólida, estamos confiantes na nossa perspectiva para 2025 e o sucesso de longo prazo para solidificar anda mais nossa posição como o parceiro em que os nossos clientes confiam para a vida e segurança financeira".

*Números GAAP não auditados

SOBRE O PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG), fornecedor líder de seguros de vida, saúde e acidentes nas Américas, presta serviços financeiros de confiança desde 1911. O Grupo, com sede em Nova Orleans, é composto de mais de trinta empresas-membro, emprega mais de 2.200 pessoas no mundo todo e fornece seguro de vida, saúde e acidentes de alta qualificação para pessoas individuais e/ou grupos, serviços financeiros e benefícios para funcionários em 49 estados, o Distrito de Colúmbia (DC), Porto Rico e Ilhas Virgens nos Estados Unidos, e na América Latina e no Caribe. O Grupo tem filiais e afiliadas na Costa Rica, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá e 13 mercados caribenhos, incluindo Barbados, Ilhas Cayman, Curaçao e Trinidad e Tobago.

Para mais informações, acesse o site do Pan-American Life em palig.com

