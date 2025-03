ZAPI GROUP apresentará inovações em gerenciamento de frotas na LogiMAT 2025

O ZAPI GROUP, líder mundial em eletrificação, está apresentando suas mais recentes soluções para os setores de manuseio de materiais e logística na LogiMAT 2025. A inovadora em eletrificação está apresentando a nova tecnologia de navegação autônoma “ANT Locator” da BlueBotics e sua recente aquisição da UBIQUICOM, reforçando sua liderança em gerenciamento de frotas com navegação automatizada de última geração, rastreamento de ativos e sistemas avançados de segurança e localização em “tempo real”.

“Durante décadas, o ZAPI GROUP tem estado na vanguarda da eletrificação do manuseio de materiais, fornecendo soluções de engenharia que aumentam a eficiência do equipamento e a segurança do operador, melhorando continuamente o desempenho”, disse Giannino Zanichelli, fundador e proprietário do ZAPI GROUP. “A LogiMAT é o evento industrial ideal para mostrar nossa inovação contínua para o setor de manuseio de materiais.”

Na LogiMAT 2025, o ZAPI GROUP está destacando as principais inovações de seu abrangente portfólio, que inclui:

O novo localizador ANT da BlueBotics, uma solução flexível de rastreamento de veículos e gerenciamento de frotas mistas para AGV (veículos guiados automaticamente) ou AMR (robôs móveis autônomos) e fabricantes de empilhadeiras manuais, fornecedores de software terceirizados e usuários finais. Ele pode ser usado para otimizar os fluxos de transporte em locais com veículos mistos, rastrear paletes e melhorar as operações manuais de caminhões graças aos seus relatórios e análises de usos precisos. O localizador ANT é integrado nativamente ao gerenciador de frota AGV/AMR do servidor ANT da BlueBotics ou pode ser integrado ao sistema de gerenciamento de frota, ERP, MES ou WMS existente do cliente. Existem outras opções para uso no exterior e rastreamento de ativos móveis, como paleteiras ou até mesmo funcionários. Veja todos os detalhes do produto.

Os sistemas avançados de segurança e localização em tempo real da UBIQUICOM, agora totalmente integrados ao portfólio do ZAPI GROUP, melhoram o gerenciamento, a eficiência operacional e a segurança das aplicações de manuseio de materiais. Esse feito marca a conclusão da sua aquisição anunciada anteriormente.

“A integração dessas tecnologias exclusivas com nossa vasta experiência em projeto e fabricação de componentes de acionamento elétrico aumenta nosso valor para os fabricantes de manuseio de materiais. Essa expansão aumenta nossa capacidade de projetar melhorias e inovações exclusivas para as empilhadeiras e veículos AGV de nossos parceiros”, acrescentou Zanichelli.

Desde 1975, o ZAPI GROUP lidera a transição do setor mundial de manuseio de materiais para a eletrificação, começando com o design pioneiro de empilhadeiras elétricas e evoluindo para fornecer soluções de acionamento totalmente integradas. Na atualidade, a empresa continua comprometida com a capacitação e a inovação, organizando recentemente sua quarta conferência virtual “Future of Electrification”, na qual líderes do setor exploraram as principais tendências e desafios que moldam o futuro da eletrificação em aplicações industriais e fora de estrada.

Os participantes da LogiMAT 2025 podem visitar o estande 8C61, Hall 8, para ver uma demonstração do conjunto completo de componentes de trem de força de eletrificação, gerenciamento de frota e soluções de navegação autônoma do ZAPI GROUP.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está projetando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, que inclui controladores de movimento, motores elétricos e carregadores de bateria de alta frequência para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Fornecemos integração de sistemas prontos para uso, software de navegação autônoma e segurança e rastreamento de ativos para gerenciamento de frotas. Como líder global em eletrificação, com profunda experiência em sistemas, inovações de ponta e uma obsessão por impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta atualmente com mais de 1,7 mil pessoas na sua equipe de trabalho no mundo todo, com uma receita anual total de mais de US$ 700 milhões. Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

