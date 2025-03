Netmore lança 'Metering-as-a-Service' para acelerar medição inteligente para serviços públicos de água e gás

Netmore Group, líder mundial de operações de redes de IoT, anunciou hoje a disponibilidade de 'Metering-as-a-Service' (MaaS) para concessionárias de água e gás. Este serviço inovador oferece uma alternativa às tradicionais implantações de 'Advanced Metering Infrastructure' (AMI) com alto investimento de capital, que elimina custos iniciais e melhora o fluxo de caixa, ajudando as concessionárias a se modernizarem com mais rapidez e de modo mais acessível.

Com ampla experiência liderando projetos de AMI em larga escala e atendendo a rigorosas demandas de SLA, a Netmore se estabeleceu como um ator crucial na modernização da infraestrutura de serviços públicos. Além disto, com a capacidade comprovada de implantar redes rapidamente em quase qualquer região, densificar a cobertura sob demanda e com parcerias definidas em todo o ecossistema de fornecedores e instaladores, a Netmore pode avaliar riscos do projeto com precisão e controlar resultados de maneira mais eficaz do que outros que podem não ter a compreensão operacional da AMI.

Ao oferecer uma opção para as concessionárias redirecionarem seu foco de preocupações referentes a medidores para questões críticas de sustentabilidade e eficiência, o MaaS da Netmore oferece uma solução prática de AMI totalmente gerenciada e sem complicações. As concessionárias pagam apenas uma taxa mensal por medidor de comunicação, que inclui serviços de reparo e substituição, durante o período de contrato do MaaS.

"Ao combinar nossa profunda experiência operacional com opções flexíveis de financiamento, estamos aptos a oferecer soluções de MaaS que não só vêm com preços competitivos, mas também com garantias fortes e orientadas a resultados. Isto cria um valor significativo para as concessionárias, permitindo que se concentrem em desafios essenciais, como lidar com o desperdício de água, enquanto nos ocupamos da tecnologia. O mais importante é que nosso enfoque torna todo o potencial da medição inteligente acessível a uma gama mais ampla de concessionárias, sobretudo aquelas incapazes de fazer grandes investimentos iniciais, inaugurando uma nova era de eficiência e sustentabilidade em todo o setor", disse Andreas Stenhager, Diretor Comercial do Netmore Group.

O MaaS está atualmente disponível na Netmore na Europa e nos EUA. A disponibilidade fora destas regiões iniciais será considerada caso a caso.

Para explorar como o MaaS pode transformar suas operações de serviços públicos, entre em contato conosco em info@netmoregroup.com.

Sobre o Netmore Group

O Netmore Group é um operador de rede IoT, que constrói a rede multinacional de liderança para promover práticas comerciais sustentáveis. Oferecemos uma plataforma de rede confiável e experiência líder em conectividade para medição, monitoramento e otimização eficientes do uso de recursos. Com 10 anos no setor, temos um histórico consolidado, operando sem fronteiras no mercado europeu e crescendo para nos tornar um operador de rede mundial de liderança. O principal proprietário do Netmore Group é a empresa nórdica de investimentos em infraestrutura, Polar Structure.

LoRaWAN® é uma marca utilizada sob licença da LoRa Alliance®

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250311476350/pt/

Contato de mídia

James Gerber

+1 617-863-0856

Crackle Communications

netmore@cracklepr.com

Contato na Netmore:

Ken Lynch

Vice-Presidente de Marketing Global

+1 617-877-5393

ken.lynch@netmoregroup.com