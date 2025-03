Um espaço aberto: memórias dos filhos e filhas da PUC é lançado em Curitiba

Na próxima quarta-feira, 12 de março, acontece na Câmara Municipal de Curitiba o lançamento do livro “Um espaço aberto: memórias dos filhos e filhas da PUC”. Organizado por Prudente Silveira Mello, Célia Mazza de Souza e José Luiz Pinto da Silva, o livro traz relatos de pessoas que participaram de manifestações estudantis na Universidade Católica do Paraná, nos anos 70 e 80, dentro de um contexto político e de lutas pela democracia e justiça social.

Entre os casos de resistência e os momentos de integração, como a ocupação da reitoria, o livro conta histórias de quem participou ativamente dos eventos que definiram os anos 80 na PUC-PR, quando a criatividade e a cultura floresceram no evento “espaço aberto”.

A importância do ativismo, dos debates e das apresentações artísticas como formas de transformação social ganha vida nas narrativas e faz refletir sobre o impacto do movimento estudantil na educação e na liberdade de expressão.

Memória

A obra faz um chamado à memória, abordando a importância de preservar o legado da luta pela democracia e a qualidade do ensino. Histórias como a greve docente de 1979, que expôs a precarização do ensino superior e a busca por um ensino sem censura, são trazidas à tona para refletir sobre os desafios ainda da educação no Brasil.

É dentro deste contexto que o livro lembra que o movimento estudantil não foi apenas uma luta por direitos, mas também uma forma de criar identidades coletivas e promover transformações sociais.

Serviço

O quê: lançamento do livro “Um espaço aberto: memórias dos filhos e filhas da PUC”

Quando: dia 12 de março de 2025

Horário: 18h

Onde: Espaço café da Câmara Municipal de Curitiba

Informações: (48) 98411-5347

Website: https://www.curitiba.pr.leg.br