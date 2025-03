Plano de saúde vence crise no setor e cresce acima da média

Desde a pandemia, a saúde suplementar vem enfrentando desafios que ameaçam a subsistência do setor. Em 2022, o segmento enfrentou um prejuízo operacional de R$ 11,5 bilhões, segundo a Fenasaude, o pior resultado desde 2001. Em meio a esse cenário, a Unimed João Pessoa, que tem uma carteira de clientes de aproximadamente 175 mil vidas, cresceu acima da média nacional e vem se tornado uma das mais consolidadas do Sistema Unimed, o maior sistema cooperativo de saúde do mundo, segundo o World Cooperative.

A mudança de rota da Unimed João Pessoa começou em 2020, em plena pandemia, quando a gestão da cooperativa iniciou um amplo processo de modernização administrativa. “Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia e enfrentando desafios comuns ao setor de saúde suplementar, iniciamos um processo de profissionalização da gestão e investimos pesado em tecnologia”, contextualiza o presidente Gualter Lisboa Ramalho, que assumiu a gestão no final de março de 2020, no começo da pandemia, e foi reeleito com 85% de aprovação dos médicos cooperados em fevereiro de 2024 para mais um mandato de quatro anos.

Carteira de clientes

Um dos principais indicadores do desempenho da Unimed JP é a carteira de beneficiários, que cresceu praticamente o dobro da média nacional. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2024, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o número de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares no Brasil apresentou alta de 10,90%. Na Unimed JP, o aumento foi de 18,74% no mesmo período, passando de 147.203 vidas em 2019 para 174.794 em 2024, conforme dados disponíveis nos relatórios de gestão do plano de saúde dos respectivos anos. Considerando a carteira de 2024, a operadora tem hoje uma participação de mercado de 38,4% na Paraíba, número também disponível no relatório de gestão da operadora.

Aliado ao crescimento da carteira, a gestão da Unimed JP aumentou os sistemas de controles internos e implementou um pacote de medidas para reduzir custos desnecessários. “Nós defendemos a pertinência médica: oferecer ao cliente tudo o que ele precisa. Nem mais, nem menos”, pontua Gualter Ramalho. Como consequência, em 2023, pela primeira vez, a Unimed JP superou a casa dos milhões e fechou o exercício com um faturamento bruto histórico de R$ 1,13 bilhão. Em 2024, o faturamento bruto cresceu 9,26% em comparação ao ano anterior e fechou o exercício em R$ 1,24 bilhão.

Expansão da rede de atendimento

Para garantir assistência aos beneficiários com “qualidade elevada e custos sob controle”, de acordo com Gualter Ramalho, a Unimed JP tem investido na expansão da rede própria. Somente em 2024, foi inaugurado um centro médico pediátrico e duas unidades especializadas em síndromes e patologias do neurodesenvolvimento.

Mas, a expansão da rede começou bem antes. Já em 2020, a Unimed JP inaugurou um hospital pediátrico e um serviço de telessaúde. No ano seguinte, abriu um centro especializado em terapias e reabilitação. Em 2023, adquiriu um hospital para realização de procedimentos de pequena e média complexidades. A rede própria inclui ainda o Hospital Alberto Urquiza Wanderley, que é referência em procedimentos de alta complexidade e conta com 297 leitos, incluindo 48 leitos de terapia intensiva.

Reconhecimento da ANS

O desempenho é atestado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em 2024, a Unimed João Pessoa alcançou o melhor resultado de sua história no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), que avalia a qualidade e desempenho dos planos de saúde e odontológicos do país.

No IDSS 2024, ano-base 2023, a Unimed JP recebeu a maior nota de sua história: 0,8427. Com esse resultado, ficou acima da média nacional de 0,7805 e subiu para a faixa mais alta, na qual se encontram os planos mais bem avaliados pela ANS.



Em duas dimensões do IDSS, a Unimed JP conseguiu a pontuação máxima de 1,00: Sustentabilidade no Mercado, que avalia o equilíbrio econômico-financeiro, a satisfação do beneficiário e o compromisso com os prestadores; e Gestão de Processos e Regulação, que considera o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais junto à ANS.

Reação do setor de saúde suplementar

A alta utilização no pós-covid, a judicialização cada vez maior e a forte regulação da ANS estão entre os fatores apontados como responsáveis por levar o segmento de saúde suplementar à crise, que afetou principalmente as operadoras de grande porte - aquelas com mais de 100 mil beneficiários, grupo no qual se enquadra a Unimed João Pessoa.

Uma boa notícia é que, depois de anos de forte retração, o setor começou a reagir em 2024, embora a recuperação ainda seja considerada tímida pelos especialistas. Os dados econômico-financeiros do 3º trimestre de 2024, que são os mais recentes divulgados pela ANS, mostram que o setor segue em ritmo de retomada, com um lucro líquido de R$ 8,7 bilhões de janeiro a setembro. Esse valor representa um aumento de 178% em relação ao mesmo período de 2023.



Atento ao cenário mais otimista, Gualter Ramalho revela que a Unimed JP se prepara para novos investimentos na rede própria em médio e longo prazos. O projeto mais ambicioso é a construção da Cidade Unimed, que tem um investimento inicial previsto de R$ 350 milhões. Segundo ele, a Cidade Unimed será um grande complexo médico hospitalar da Paraíba, voltado para um público de poder aquisitivo mais elevado.

Mas os investimentos não se restringem à área da saúde. De olho em oportunidades, a Unimed JP conta com um setor exclusivo para prospectar novos negócios. Dois deles já estão bem encaminhados: um Centro de Distribuição e Logística, que deverá atender ao setor de saúde em todo o Nordeste, e uma rede de estacionamento, que já se encontra em funcionamento nos serviços próprios da Unimed JP. “A cidade de João Pessoa tem sido destaque no noticiário nacional por atrair cada vez mais turistas que se encantam com nosso clima, nossas belezas naturais e nossa infraestrutura e decidem se mudar para cá. É a esse público que queremos atender. A diferença entre o passado e o futuro é o que se faz no presente”, afirma Gualter Ramalho.

Website: https://www.unimedjp.com.br/