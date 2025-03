Interactive Brokers expande alcance mundial com acesso à Bolsa de Valores de Liubliana

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou hoje que expandiu suas ofertas de mercado ao adicionar acessoàBolsa de Valores de Liubliana. Com esta expansão, os clientes podem negociar ações eslovenas junto com produtos de mais de 160 outras bolsas mundiais, incluindo ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, a partir de uma única plataforma unificada.

Aprimorando o acesso ao mercado para investidores internacionais

A Interactive Brokers oferece acesso a mais de 160 mercados nas Américas, Europa e Ásia, e adicionar a Bolsa de Valores de Liubliana expande ainda mais as oportunidades de investimento a nossos operadores ativos e investidores institucionais. Os clientes podem incluir agora ações eslovenas como parte de suas estratégias de diversificação de portfólio, complementando seus investimentos europeus e mundiais.

"A Interactive Brokers continua ampliando sua cobertura de mercado para satisfazer as necessidades de investidores internacionais", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "O acesso adicionadoàBolsa de Valores de Liubliana permite que nossos clientes explorem oportunidades de investimento na Europa Central e diversifiquem ainda mais seus portfólios com uma perfeita experiência de negociação."

Preços competitivos e tecnologia de negociação avançada

Assim como ocorre com todas as ofertas da Interactive Brokers, os clientes terão o benefício de:

Preços profissionais com baixas comissões, baixas taxas de margem e altos juros pagos.

com baixas comissões, baixas taxas de margem e altos juros pagos. Acesso ao mercado internacional para ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, a partir de uma única plataforma unificada.

para ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, a partir de uma única plataforma unificada. Poderosas plataformas de negociação na web, dispositivos móveis e desktop.

A Interactive Brokers atende clientes em mais de 200 países e territórios, dando suporte a financiamento de contas e negociação em até 28 moedas, além de fornecer acesso a dados de mercado em tempo real, ferramentas de gestão de riscos de notícias e pesquisas a nível institucional.

Para informações sobre produtos cotados na Bolsa de Valores de Liubliana, acesse:

Ações dos EUA (e países atendidos pela IB LLC)

Ações do Canadá

Ações do Reino Unido

Ações da Europa

Ações da Índia

Ações de Hong Kong

Ações de Singapura

Ações da Austrália

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250311440873/pt/

Contatos pelo Interactive Brokers Group, Inc. Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com