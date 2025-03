HCLTech entre as empresas mais éticas do mundo de 2025 segundo a Ethisphere

A HCLTech, uma das principais empresas mundiais de tecnologia, recebeu o reconhecimento “2025 World's Most Ethical Companies®” da Ethisphere, líder mundial na definição e no avanço dos padrões de práticas comerciais éticas. É o segundo ano consecutivo em que a HCLTech recebe o reconhecimento.

“A HCLTech institucionalizou altos padrões de governança e transparência em seus negócios. É gratificante receber esse reconhecimento por nosso compromisso de nos comportarmos eticamente em tudo o que fazemos”, disse Olaf Casperson, diretor de Ética e Conformidade da HCLTech.

“ParabénsàHCLTech por ter sido reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo em 2025. Por trás dessa honra está uma verdadeira dedicação e um compromisso com o avanço da integridade nos negócios. Essa abordagem é boa para os negócios. Os funcionários e outras partes interessadas valorizam as empresas que priorizam os tipos de práticas que medimos com nosso processo”, comentou Erica Salmon Byrne, diretora de Estratégia e presidente executiva da Ethisphere.

Para receber esse reconhecimento, a HCLTech foi submetiaàavaliação World's Most Ethical Companies®, que exige que as empresas forneçam mais de 240 pontos de prova relacionadosàética eàconformidade, governança, cultura de ética, impacto ambiental e social e iniciativas que apoiam uma forte cadeia de valor.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa mundial de tecnologia, com mais de 220 mil pessoas em 60 países, que oferece recursos líderes do setor centrados em digital, engenharia, nuvem e IA, alimentados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais campos, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo rápido, além de serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses, encerrado em dezembro de 2024 totalizaram US$ 13,8 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o seu progresso, acesse hcltech.com.

