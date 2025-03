Estée Lauder anuncia Dr. Matthew Walker como primeiro consultor mundial de ciência do sono da marca

A Estée Lauder anunciou hoje que fez a contratação do Dr. Matthew Walker, PhD, como o primeiro consultor mundial de ciência do sono da marca, aproveitando sua experiência para aprofundar a pesquisa e a inovação em cuidados noturnos com a pele da Estée Lauder, enquanto faz uso do movimento internacional do sono para instruir clientes sobre a conexão vital entre sono e saúde.

Autor renomado, cientista do sono e professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia, Berkeley, o Dr. Walker trará os últimos conhecimentos, descobertas de pesquisas e recursos para avançar com o trabalho contínuo da Estée Lauder em compreender e resolver o impacto da falta de sono na saúde da pele.

"Minha missão é instruir o máximo de pessoas possível sobre a importância fundamental do sono para nossa saúde em geral", disse o Dr. Walker. "Estou animado em fazer parceria com a Estée Lauder, uma marca que tem por base a ciência, para instruir seus cientes em todo o mundo sobre o impacto do sono na mente, corpo e pele."

"Durante mais de 40 anos, a Estée Lauder tem sido pioneira em pesquisas sobre ciência da pele noturna, mais recentemente com foco no impacto que a falta de sono tem na pele", disse Jennifer Palmer, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Inovação Global e Liderança Científica da Estée Lauder. "Ao fazer parceria com o Dr. Walker, um renomado especialista internacional em sono, estamos aptos a aprofundar esta compreensão para informar como nos envolvemos, instruímos e inspiramos nossos clientes."

O Dr. Walker irá participar de eventos internos e externos, oportunidades de imprensa e conteúdo educacional em todos os canais da marca. A Estée Lauder também irá atuar como parceira exclusiva de beleza da nova Fundação Global de Educação do Sono do Dr. Walker, cujo objetivo é abordar a epidemia mundial de perda do sono mediante programas educacionais transformacionais gratuitos, bem como apoiar pesquisas inovadoras sobre ciência do sono.

SOBRE A ESTÉE LAUDER

Estée Lauder é a marca principal da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, a marca hoje continua seu legado de criar produtos de maquiagem e cuidados com a pele mais inovadores, sofisticados e de alto desempenho, além de fragrâncias icônicas, tudo infundido com uma profunda compreensão das necessidades e desejos das mulheres. Hoje, a Estée Lauder se envolve com clientes em mais de 150 países e em dezenas de pontos de contato - da loja ao digital. E cada um destes relacionamentos reflete com consistência o poderoso e autêntico ponto de vista da Estée.

SOBRE O DR. MATTHEW WALKER

Matthew Walker, Ph.D., é professor de neurociência na Universidade da Califórnia, Berkeley. Walker é autor do best-seller internacional 'Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams' (Por que dormimos: Liberando o poder do sono e dos sonhos), do The New York Times, que foi recentemente incluído por Bill Gates como um dos seus cinco melhores livros do ano. A palestra TED de Matt Walker, 'Sleep is Your Superpower' (O sono é seu superpoder), recebeu mais de 20 milhões de visualizações. Ele recebeu diversos prêmios de financiamento da National Science Foundation e do National Institutes of Health. Em 2020, Walker ganhou o Prêmio Carl Sagan de Conquistas Científicas. A pesquisa de Walker examina o impacto do sono na saúde e nas doenças humanas. Ele foi destaque em vários podcasts (por exemplo, Andrew Huberman, Joe Rogan, Peter Attia), canais de televisão e rádio, incluindo "60 Minutes" da CBS, National Geographic Channel, NOVA Science, NPR e BBC. Também é o apresentador do podcast com classificação 5 estrelas, The Matt Walker Podcast.

