Full Sail University anuncia edição 2025 da GameJam

A Full Sail University, instituição de ensino localizada em Orlando e que oferece cursos de graduação e mestrado nas áreas do entretenimento, anuncia a edição 2025 da GameJam. O projeto, que ocorre entre os meses de abril e maio, é uma oportunidade para estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio conhecerem o mercado de jogos digitais e o processo de criação das plataformas.



Para participar, os estudantes de escolas parceiras da Full Sail poderão se inscrever individualmente ou em equipes de até cinco alunos. Os jovens deverão criar um pitch para apresentar sua ideia de jogo digital com o intuito de convencer investidores sobre a viabilidade de produção, como explica Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.



“Além disso, os jovens terão acesso às aulas de mentoria com profissionais que ressaltam a importância da tecnologia e da criação dos jogos no mercado. A ação ainda tem como objetivo aumentar a qualidade dos projetos apresentados”, destaca Olival.



A expectativa da organização é alta, especialmente considerando o crescimento exponencial do mercado de jogos digitais. Em 2024, o setor foi estimado em aproximadamente US$ 272,86 bilhões e espera-se atingir cerca de US$ 426 bilhões até 2029, segundo projeções divulgadas pela Mordor Intelligence.



“O mercado pede por esse incentivo. A tecnologia está evoluindo e precisamos capacitar os jovens para explorarem essas frentes, além de se descobrirem no mercado de acordo com a vontade deles e não por imposição da sociedade”, avalia a Community Outreach da Full Sail.



Com o mercado de jogos digitais em plena expansão, a Full Sail University espera que a Game Jam 2025 seja um sucesso, incentivando a criatividade e a inovação entre os jovens desenvolvedores. “Estamos ansiosos para ver as ideias que os estudantes apresentarão este ano. Este projeto é uma oportunidade para descobrir novos talentos e ainda fomentar o espírito empreendedor”, conclui Olival.



Critérios do projetos



Os alunos deverão criar um vídeo com até 3 minutos de duração no qual devem mostrar sua ideia para um jogo (personagens, missão e cenários), descrever qual o público desse jogo e como ele será monetizado.



Cada aluno pode participar de apenas um grupo. No entanto, não há limites de quantos grupos da mesma escola podem concorrer. Ainda assim, é necessário que a escola se inscreva no evento para que, a partir daí, os alunos interessados possam fazer seus registros e apresentar seus projetos.



Para saber mais, basta acessar o site oficial da Game Jam 2025: https://fs-courses.com/gamejam/2025