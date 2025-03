Xsolla expande opções de pagamento local para região do MENA, a fim de alcançar mais jogadores e aumentar a receita em mercados de alto crescimento

A Xsolla, empresa líder mundial em comércio de videogames, introduziu 11 novos métodos de pagamento locais na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). Estes métodos de pagamento incluem Fawry Cash, Aman, Masary, Momken, Vodafone Wallet, Orange Cash Wallet e Mobile & Banking Wallets no Egito; Sadad na Arábia Saudita; eFAWATEERcom na Jordânia; e STC Direct Carrier Billing (DCB) no Bahrein. Estas adições estratégicas refletem o compromisso da Xsolla em oferecer a desenvolvedores e editores de jogos as ferramentas para navegar e prosperar neste desafiador mercado em rápido crescimento, bem como em qualquer geografia ao redor do mundo.

A região do MENA abriga mais de 380 milhões de jogadores, uma proporção significativa do público mundial de jogos eletrônicos, mas as empresas internacionais de jogos historicamente não a atendem bem. Segundo a Newzoo, com uma taxa de crescimento anual de 8,9% em 2024, a região é um dos mercados de jogos de crescimento mais rápido do mundo. Desenvolvedores e editores que buscam aproveitar esta oportunidade enfrentam desafios únicos: acessibilidade de pagamento, falta de opções locais e baixa confiança em métodos de pagamento não regionais, os quais vêm dificultando o crescimento do mercado.

Para enfrentar estes desafios, a Xsolla está introduzindo métodos de pagamento confiáveis ??e amplamente utilizados, adaptados às necessidades dos jogadores do MENA:

Amplo acesso a pagamentos: A Xsolla oferece agora suporte a 11 novos métodos de pagamento locais na região, garantindo transações seguras e contínuas, enquanto aprimora a acessibilidade a 380 milhões de jogadores e pagadores em todo o MENA

A Xsolla oferece agora suporte a 11 novos métodos de pagamento locais na região, garantindo transações seguras e contínuas, enquanto aprimora a acessibilidade a 380 milhões de jogadores e pagadores em todo o MENA Métodos de pagamento regionais preferidos: Ao integrar serviços amplamente utilizados, como o Fawry Cash, que capta 55% do mercado de pagamentos em dinheiro no Egito, o Sadad, um sistema de pagamento líder na Arábia Saudita, e o eFAWTEERcom, a principal plataforma de pagamento na Jordânia, podemos aumentar significativamente a credibilidade e impulsionar a adoção em toda a região.

Ao integrar serviços amplamente utilizados, como o Fawry Cash, que capta 55% do mercado de pagamentos em dinheiro no Egito, o Sadad, um sistema de pagamento líder na Arábia Saudita, e o eFAWTEERcom, a principal plataforma de pagamento na Jordânia, podemos aumentar significativamente a credibilidade e impulsionar a adoção em toda a região. Enfoque na priorização da mobilidade: Em 2024, os jogos para dispositivos móveis representaram 52,1% da receita de jogos. eletrônicos. O suporte da Xsolla para carteiras móveis e cobrança de operadoras garante acessibilidade ao público de jogos predominantemente móveis do MENA

Em 2024, os jogos para dispositivos móveis representaram 52,1% da receita de jogos. eletrônicos. O suporte da Xsolla para carteiras móveis e cobrança de operadoras garante acessibilidade ao público de jogos predominantemente móveis do MENA Crescimento da receita para desenvolvedores: A expansão das opções de pagamento local permite que desenvolvedores e editores explorem uma base de jogadores em rápido crescimento e gerem mais transações

"Expandir nossas ofertas de pagamento na região do MENA nos permite conectar desenvolvedores com milhões de jogadores não atendidos neste mercado em rápida evolução”, disse Chris Hewish, Diretor de Estratégia da Xsolla. "Com uma população jovem com conhecimentos tecnológicos, bem como a rápida adoção de carteiras digitais e pagamentos móveis, a região MENA é uma oportunidade de ouro para desenvolvedores que procuram aumentar a receita e aprofundar a participação dos jogadores.”

Esta expansão é parte da estratégia contínua da Xsolla de liderar a inovação do comércio de jogos eletrônicos ao abordar as complexidades do panorama de pagamentos a nível regional. Com esta expansão no MENA, a Xsolla oferece agora suporte a mais de 1.000 métodos de pagamento ao aceitar transações em todo o mundo para desenvolvedores e editores de videogames.

Desenvolvedores interessados ??em habilitar estes novos métodos de pagamento e liberar o potencial da região do MENA podem saber mais ao acessar: xsolla.pro/rws25mena

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com

