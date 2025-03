Correndo com os ODS promove saúde, sustentabilidade e inclusão em Santos

Inédito na região, a prova de 5km ‘Correndo com os ODS’ chega em Santos com o objetivo de aliar a promoção do esporte e o cuidado com a saúde para homens e mulheres de todas as idades, no dia 23 de março (domingo), com a concentração a partir das 6 horas, na Avenida dos Portuários (Perimetral) – em frente ao Gate 22 e Armazém 39, na Ponta da Praia, local da largada e chegada.

A largada geral ocorre às 7 horas e a premiação está prevista para às 10 horas. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (27/02) de forma gratuita, por meio da plataforma Tickets Sports. E para a retirada do kit obrigatório para a participação na corrida, é necessário que o inscrito doe um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição beneficente da cidade.

"Para a Eldorado Brasil, participar da corrida ‘Correndo com os ODS’ é mais do que um compromisso com o esporte. Representa a materialização de nossos valores e do nosso alinhamento estratégico com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Como signatária do Pacto Global da ONU desde 2020, integramos os princípios da sustentabilidade em nossas operações, promovendo iniciativas que impactam positivamente o meio ambiente e a sociedade”, afirma o coordenador Administrativo Financeiro da Eldorado Brasil Logística (EBLog) da Eldorado Brasil Celulose, Lucas Miraglia.

Miraglia também destaca o empenho da Eldorado em ações voltadas à sustentabilidade e ao bem-estar da sociedade. “Em Santos, o Terminal EBLog está engajado na valorização da comunidade local e realiza ações de apoio a instituições beneficentes, como campanhas de Páscoa e Natal, além de ações culturais. A Eldorado Brasil também realiza em Três Lagoas (MS), cidade onde está instalada a fábrica, ações esportivas, como a Eldorado Run, que tem como objetivo o incentivo à prática esportiva e contribuição à sociedade, por meio de doação de alimentos e itens de higiene pessoal, arrecadados nas inscrições e destinados a instituições locais”, ressalta o coordenador da Eldorado.

Tema do evento - A corrida leva no nome o tema dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) que tem como alguns dos objetivos a saúde e o bem-estar, a redução das desigualdades e a igualdade de gênero, possibilitando levar mais informações sobre o tema para a população santista. “Trata-se de um evento inédito, de caráter socioeducativo e de suma importância para a propagação das 18 metas criadas pela ONU para um auxílio da construção de um mundo mais justo, sustentável e inclusivo até 2030, objetivos de desenvolvimento sustentável”, explica o diretor da Via Green Institute, Conrado Bertoluzi.

Aprendendo de forma lúdica - O evento terá a participação especial de um embaixador, o ator e corredor Fernando Monteiro, que interpretará o Dr. ONU, um médico especialista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ele fará diversas interações com o público, prescrevendo ‘receitas’ para curar as doenças do mundo. “Estamos tratando esse evento de forma muito especial, não apenas pela dinâmica da corrida, mas sobretudo, pela temática de impacto social para todos que estiverem presentes”, relata o diretor da Nunes Projetos Incentivados, Diego Nunes.

Ações sustentáveis - A competição também terá diversas ações sustentáveis, como o recolhimento dos copos plásticos entregues nos pontos de hidratação e encaminhamento para uma cooperativa, informativos digitais em vez de materiais impressos, compensação das emissões da corrida por meio do plantio de árvores, incentivo ao uso de transporte coletivo ou bicicletas para deslocamento dos participantes e oferecimento de alimentos orgânicos e de produtores locais aos atletas.

“Sem dúvidas, o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação, conexão entre pessoas, incentivo a hábitos saudáveis e fortalecimento de valores essenciais como cooperação e inclusão. Estamos entusiasmados em fazer parte dessa iniciativa e continuaremos apoiando ações que impulsionam um futuro mais sustentável, inclusivo e equilibrado para todos", conclui Miraglia, da Eldorado Brasil Celulose.

Realização - O Correndo com os ODS é uma realização da Nunes Projetos Incentivados e Via Green Institute, com o patrocínio master da Eldorado Brasil Celulose, por meio do Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte (PROMIFAE), correalização da Secretaria de Esportes de Santos e o apoio da Associação Comercial de Santos, Movimento ODS, Biz Propaganda e SantosPress Comunicação.



Para mais informações, basta acessar: https://www.ticketsports.com.br/e/correndo-com-os-ods-2025-71499.

Website: https://www.instagram.com/correndocomosods/