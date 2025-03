Tecnologia impulsiona oportunidades de economia para transportadoras e autônomos

Quando se fala em inovações no mercado de transportes, muitos consideram caminhões autônomos, implementos fabricados com processos tecnológicos avançados e aplicativos voltados ao auxílio da condução e eficiência das rotas. No entanto, essas inovações dependem da conexão entre clientes e empresas. Para atender a essa necessidade, a startup Implementados desenvolveu uma Inteligência Artificial com o objetivo de mapear as oportunidades do setor e facilitar essa conexão.

A startup, atenta às demandas do mercado e às dificuldades que implementadoras e concessionárias menores enfrentam na aquisição de clientes, além das dificuldades de pequenos clientes para obter boas negociações, desenvolveu uma solução que combina tecnologia com um processo cultural interno. Isso permitiu a criação de uma ferramenta capaz de mapear oportunidades, compreender as necessidades do setor e negociar o processo de compra, oferecendo condições favoráveis para ambas as partes.

“O setor de transportes enfrenta desafios específicos, especialmente no contexto atual do país, que pressiona as margens dos transportadores e autônomos. Por isso, observamos uma boa aceitação do mercado em nosso primeiro ano, gerando para nossos parceiros mais de R$ 11 milhões em vendas, em função da necessidade dos clientes de encontrar as melhores oportunidades e confiar na assessoria. Nosso principal trabalho é dar visibilidade às empresas e ajudar o consumidor a negociar suas necessidades. Nosso sistema indica as melhores oportunidades de compra para caminhões, implementos, peças ou serviços relacionados à operação de transporte, enquanto nossos assessores de investimentos rodoviários ajudam os clientes a escolher a empresa mais adequada para suas necessidades”, explica João Guilherme Beraldini, CEO da Implementados.

Uma pesquisa recente da Fretebras mostrou que o aumento dos custos operacionais das transportadoras tem impactado suas margens de lucro, dificultando a previsão de investimentos e o crescimento das empresas. Esse cenário é agravado pela alta constante no preço do diesel, pela escassez de mão de obra qualificada e pela qualidade das estradas, problemas enfrentados diariamente pelos motoristas.

Para Beraldini, a principal vantagem da ferramenta está nas informações detalhadas que ela oferece aos clientes. “Quando uma empresa nos procura e apresenta suas demandas, é possível elaborar uma estratégia personalizada, considerando sua urgência, o tamanho do problema e sua capacidade de investimento. Dessa forma, podemos mapear, vender e acompanhar a efetividade do investimento. Nosso objetivo é fazer com que a compra de um bem tão importante para transportadoras ou autônomos seja vista como um investimento financeiro, que precisa gerar retorno desde a aquisição até a operação”, afirma.

Website: https://www.implementados.com.br/