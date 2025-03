Japan House São Paulo promove nova edição do Conexões JHSP

No dia 13 de março, (quinta-feira), a partir das 10h, a Japan House São Paulo realiza mais uma edição do Conexões JHSP, projeto idealizado para fomentar o intercâmbio de ideias e inovações entre Brasil e Japão. Com o apoio da multinacional japonesa de tecnologia NEC e do programa Start Eldorado, transmitido pela Rádio Eldorado (FM 107,3), o evento online e gratuito oferecerá diferentes perspectivas na criação de cidades mais humanas e conectadas, a partir da visão de importantes especialistas de tecnologia e gestão urbana. O bate-papo contará com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da JHSP, sendo necessário inscrição prévia via plataforma Hoppin para participar.

O painel “Conexões JHSP – Mobilidade urbana segura: inovação e bem-estar no mundo conectado” contará com mediação do jornalista Daniel Gonzales no debate que busca explorar as transformações tecnológicas e as diferentes formas de modificar as maneiras de viver, trabalhar e se deslocar nas grandes cidades, sem perder de vista os aspectos da segurança e da proteção dos sistemas. O diálogo abordará como os benefícios que a inteligência artificial, inovações tecnológicas e políticas públicas podem impulsionar a mobilidade urbana das sociedades, maximizando o bem-estar coletivo com soluções inteligentes e comunidades conectadas

O bate-papo conta com as participações de Felicio Ramuth, Vice-governador do Estado de São Paulo; Gilvan Ferreira de Souza Junior, Prefeito da cidade de Santo André; Marcelo Santiago, Diretor de Customer Experience & Digital na Nissan LATAM; Marcos Paulo Monteiro, Gerente geral Comercial da Honda Motos; Frederico Tostes, Country Manager da Fortinet Brasil; e de Daniel Aragão, Head da Linha de Negócios de Cibersecurity da NEC na América Latina.

Serviço:

Conexões JHSP - Mobilidade Urbana Segura: Inovação e Bem-Estar em um Mundo Conectado

Quando: 13 de março de 2025 (quinta-feira)

Horário: 10h

Duração: aproximadamente 90 minutos

Gratuito. Inscrições prévias via Hoppin

O evento online e gratuito será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da JHSP, com tradução simultânea entre os idiomas japonês e português.

Website: http://www.japanhousesp.com.br