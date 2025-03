Xsolla lança o Xsolla Gold Gift Card para aumentar a visibilidade da marca de jogos através de canais físicos e digitais, oferecendo aos jogadores uma nova forma de pagamento

A Xsolla, uma empresa líder global em comércio de videogames, anuncia o lançamento do Xsolla Gold Gift Card, uma solução de pagamento flexível projetada para melhorar a forma como os jogadores compram, presenteiam e resgatam bens virtuais. Disponível em formatos físico e digital, o Xsolla Gold Gift Card oferece aos jogadores uma maneira acessível e conveniente de se envolver com seus jogos favoritos em várias plataformas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250310502429/pt/

(Graphic: Xsolla)

Com a projeção de que o mercado global de cartões-presente alcance US$ 5,3 trilhões até 2033, os desenvolvedores têm cada vez mais oportunidades para expandir suas estratégias de monetização e engajar os jogadores de forma mais eficaz. O Xsolla Gold Gift Card oferece uma maneira simples e prática para os jogadores adquirirem itens dentro do jogo, presentear amigos com conteúdo e resgatar recompensas, enriquecendo sua experiência de jogo. Essa solução desbloqueia novas fontes de receita para os desenvolvedores, amplia a visibilidade da marca e viabiliza iniciativas de marketing direcionadas, incluindo promoções co-branded e campanhas personalizadas.

Descubra os benefícios que tornam este cartão-presente um divisor de águas para jogadores e desenvolvedores:

Opções flexíveis de distribuição: inclui cartões físicos e digitais, garantindo ampla acessibilidade para jogadores em todas as partes do mundo

inclui cartões físicos e digitais, garantindo ampla acessibilidade para jogadores em todas as partes do mundo Engajamento comunitário aprimorado: incentiva os jogadores a compartilharem experiências de jogo por meio de presentes, promovendo conexões mais profundas dentro das comunidades de jogos

incentiva os jogadores a compartilharem experiências de jogo por meio de presentes, promovendo conexões mais profundas dentro das comunidades de jogos Oportunidades de monetização e marketing: utiliza cartões-presente para promoções cruzadas, parcerias com marcas de varejo e ofertas exclusivas no jogo, aumentando o engajamento e a receita para os desenvolvedores

utiliza cartões-presente para promoções cruzadas, parcerias com marcas de varejo e ofertas exclusivas no jogo, aumentando o engajamento e a receita para os desenvolvedores Usabilidade multiplataforma: totalmente compatível com várias plataformas e títulos de jogos, atendendo a uma base diversificada de jogadores com várias preferências de gastos

“Estamos entusiasmados em oferecer um cartão-presente que simplifica a forma como os jogadores compram e compartilham bens virtuais, ao mesmo tempo em que ajuda os desenvolvedores a aumentar a retenção e o engajamento dos jogadores por meio de integrações estratégicas”, disse Chris Hewish, diretor de Estratégia da Xsolla. “O Xsolla Gold Gift Card nos permite continuar inovando, aprimorando a maneira como os jogadores interagem com seus jogos favoritos e como os desenvolvedores podem alcançar um público mais amplo”.

O Xsolla Gold Gift Card estará disponível em várias denominações, adaptando-se às diferentes necessidades dos jogadores. Os desenvolvedores podem integrar esses cartões em seus ecossistemas para aumentar o envolvimento dos jogadores e impulsionar a monetização por meio de campanhas e promoções personalizadas.

Para obter informações adicionais sobre o Xsolla Gold Gift Card, visite: xsolla.pro/rws25ggc

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250310502429/pt/

Assessoria de Mídia

Derrick Stembridge

Vice-presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com