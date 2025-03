FORTNA e Hai Robotics anunciam parceria, a fim de oferecer enfoque expandido para soluções de automação de depósitos

A FORTNA, empresa líder em automação e software para toda a cadeia de valor de logística, e a Hai Robotics, líder mundial em automação de depósitos, anunciaram hoje uma parceria que amplia o portfólio de soluções da FORTNA para soluções de automação de bens para pessoas. A cooperação introduz sistemas de armazenamento e recuperação automatizados (AS/RS) HaiPick ao portfólio existente de soluções automatizadas da FORTNA, incluindo a mais recente inovação, HaiPick Climb. Esta parceria expande a capacidade da FORTNA de permitir que os clientes otimizem o armazenamento de estoque, a coleta de pedidos e o atendimento dos mesmos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250304145519/pt/

FORTNA and Hai Robotics Announce Partnership (Graphic: Business Wire)

A abordagem consultiva da FORTNA para solucionar a mais ampla gama de desafios operacionais através da automação revela uma ampla gama de necessidades. A capacidade da Hai Robotic de satisfazer as necessidades não atendidas que melhoram os resultados, reduzem o tempo e os custos de implementação, bem como aumentam a adoção de AS/RS, atraiu a FORTNA para suas soluções. O portfólio HaiPick, incluindo o HaiPick Climb, reforça o portfólio de opções da FORTNA para resolver desafios exclusivos do cliente e expande o alcance das soluções automatizadas, incluindo recondicionamentos para instalações existentes com requisitos mínimos de infraestrutura.

"Na FORTNA, nos concentramos em oferecer soluções para melhorar as operações de comércio eletrônico e depósitos omnicanal mediante automação personalizada e soluções de software inteligentes", disse Rob McKeel, Diretor Executivo da FORTNA. "Nossa parceria com a Hai Robotics reforça este compromisso, o qual expande nossas capacidades de oferecer soluções inovadoras a uma ampla gama de operações de armazenamento e atendimento de pedidos. A FORTNA tem um histórico de cooperação com parceiros que fornecem qualidade e confiabilidade a nossos clientes, e sentimos que a Hai Robotics cumpre com este compromisso."

McKeel continuou: "Juntos, estamos na expectativa de criar e implementar soluções que levem o recém-lançado HaiPick Climb para instalações onde gere mais valor aos clientes e se encaixe em espaços de aplicação que expandam nosso portfólio de soluções."

"A Hai Robotics está animada com a parceria com a FORTNA", disse Richie Chen, Fundador e Diretor Executivo da Hai Robotics. "A profunda experiência da FORTNA em soluções de depósito e distribuição, e o histórico comprovado de entrega para seus clientes a tornam uma parceira ideal, pois trabalhamos juntos para ajudar os clientes a otimizar o armazenamento, maximizar a eficiência e se adaptar perfeitamente às crescentes demandas comerciais."

O estande 1G05 da LogiMAT da FORTNA e o estande S603 da ProMat irão demonstrar o robô HaiPick Climb e seu enfoque inovador para armazenamento e recuperação com eficiência. Ao contrário do AS/RS com base em corredores, o HaiPick Climb se conecta a um lado de prateleiras padrão, permitindo o acesso em ambos os lados de corredores estreitos, enquanto reduz os custos de instalação. Esta configuração permite que o robô entregue recipientes às estações de trabalho de modo mais eficiente do que o AS/RS com base em corredores, enquanto reduz o espaço de armazenamento. Devidoàdiversidade de desafios em depósitos e às necessidades do cliente, isso expande nosso conjunto de soluções para corredores estreitos, bem como para amplas gamas de tamanhos e pesos de produtos.

"As soluções AS/RS continuam evoluindo para melhor satisfazer as necessidades em mudança dos centros de distribuição modernos, sendo o HaiPick Climb um ótimo exemplo desta evolução, visando dar vida às operações automatizadas para mais e mais clientes em todos os segmentos do setor", afirmou Ron Egan, Vice-Presidente da FORTNA. "Esta tecnologia dá suporte ao nosso enfoque de oferecer soluções centradas no cliente que podem acelerar o tempo de colocação no mercado e gerar ganhos significativos de eficiência e produtividade."

"A liderança comprovada da FORTNA em automação de depósitos e sua presença mundial, combinada com nossos flexíveis e escaláveis ??HaiPick Systems, cria uma poderosa aliança para ajudar as empresas a maximizar a eficiência, otimizar o espaço e acelerar sua jornada de automação", disse Hunter Senn, Diretor de Vendas da Hai Robotics EUA. "Estamos na expectativa de cooperar com a FORTNA para oferecer soluções de classe mundial que gerem impacto operacional incomparável a nossos clientes."

Visite a FORTNA na LogiMAT, ProMat ou acesse FORTNA.com/Solutions/Hai Robotics para explorar como esta tecnologia pode otimizar suas operações.

Sobre a FORTNA

A FORTNA faz parcerias com as principais marcas do mundo para transformar as operações de distribuição omnicanal e de encomendas. Conhecida em todo o mundo por permitir que as empresas acompanhem os objetivos de disrupção e crescimento digital, criamos e entregamos soluções, impulsionadas por software inteligente, para otimizar o atendimento de pedidos e a entrega de última milha de modo rápido, preciso e econômico. Nosso pessoal, abordagem inovadora, e algoritmos e ferramentas de propriedade garantem a criação de operações e o fluxo de materiais e informações de modo ideal. Agregamos valor excepcional todos os dias a nossos clientes com serviços e produtos abrangentes, incluindo estratégia de rede, projeto e implementação operacional do centro de distribuição, equipamentos automatizados de manuseio de materiais, robótica e um conjunto completo de serviços de ciclo de vida. Acesse www.FORTNA.com.

Sobre a Hai Robotics

Fundada em 2016, a Hai Robotics é líder mundial em fornecer sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS), que oferece incomparável flexibilidade de sistemas e maximiza a eficiência operacional para instalações de todos os tamanhos e condições.

A Hai desenvolveu um enfoque modular para automação chamado HaiPick Systems. Ao integrar equipamentos e softwares robóticos avançados com quase todos os materiais de prateleiras e armazenamento padrão da indústria, a Hai Robotics oferece soluções de automação personalizadas que podem ser facilmente modificadas mesmo após a implementação.

Os sistemas HaiPick reduzem espaços de armazenamento de depósitos em até 75%, enquanto aumentam a densidade de armazenamento e a capacidade vertical para mais de 39 pés (12 metros). Eles alcançam uma precisão de coleta de pedidos de mais de 99%, fornecem um aumento de 4x na eficiência, 3x na produtividade diária e eliminam a necessidade de deslocamento humano na coleta de pedidos.

Com mais de 1.300 projetos implementados em mais de 40 países, com apoio de 8 escritórios internacionais e mais de 60 parceiros, a Hai Robotics garante suporte local confiável a nível mundial.

Para mais informação, acesse www.HaiRobotics.com.

