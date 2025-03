União academia-mercado reduz déficit de profissionais

A constante evolução do mercado de tecnologia também trouxe um desafio: a escassez de profissionais qualificados. O Brasil forma, anualmente, cerca de 53 mil profissionais de Tecnologia da Informação, enquanto a demanda média por essa mão de obra é de 159 mil. Além disso, em 2023, o país investiu aproximadamente US$ 50 bilhões em tecnologia da informação, conforme estudo da ABES. No entanto, mesmo com esse alto índice de investimento, muitas empresas enfrentam dificuldades em encontrar talentos com as habilidades necessárias para preencher essas posições.

Para reduzir essa lacuna, algumas empresas têm optado por soluções internas para qualificar suas equipes ou por parcerias com instituições de ensino. A Universidade Estadual Paulista (UNESP) é uma das instituições que abriu espaço para colaborações com o setor privado. Em 2024, a universidade firmou uma parceria com a Hablla, startup de marketing conversacional generativo, buscando oferecer aos alunos uma formação mais alinhada à prática do mercado de trabalho.

Evasão de estudantes impacta no mercado de trabalho

Além da falta de profissionais qualificados, a queda no interesse de jovens em ingressar no ensino superior, especialmente em áreas técnicas, tem se tornado um fator que agrava o déficit de mão de obra no setor de tecnologia, segundo Adriana Barbosa Santos, Professora Assistente Doutora do Departamento de Ciências de Computação e Estatística da UNESP. "A evasão nos primeiros anos de curso tem aumentado, em parte, devido ao descompasso entre a expectativa dos estudantes antes de ingressarem na universidade e a realidade do dia a dia acadêmico”.

Ela destaca que, para reduzir esse problema, a aproximação entre empresas e instituições de ensino pode ser uma estratégia relevante. "As parcerias são uma forma de criar uma cultura de valorização da formação técnica, ajudando os estudantes a se sintonizarem com as reais demandas do mercado", afirma.

Importância da ponte entre teoria e prática

Nesse contexto, o estágio e a experiência prática se tornam elementos essenciais na formação dos futuros profissionais. Bruno Vinicius Veronez de Jesus, estagiário na Hablla e estudante de Ciência da Computação, destaca que o estágio tem sido crucial para sua trajetória acadêmica. "A experiência foi essencial para a minha formação. Pude aplicar os conhecimentos que vi na teoria e no desenvolvimento de projetos na universidade", relata Bruno. Além disso, ele reforça a importância da comunicação, uma habilidade que considera fundamental na área de tecnologia. "Aprendi a me comunicar melhor com a equipe, entender as diferentes formas de expressar ideias e ter paciência para abordar cada pessoa de maneira eficaz", afirma.

A estagiária Lara Cesquini Stopa compartilha uma visão semelhante. "A adaptação entre teoria e prática tem sido muito interessante, porque aprendi coisas que não vi na faculdade e pude aplicar a lógica de programação de uma maneira muito mais prática", comenta. Ela também destaca a relevância do trabalho em equipe: "Aprendi como é trabalhar em um projeto com outras pessoas, cada uma com suas responsabilidades, e isso me preparou para um futuro profissional mais colaborativo".

Essas experiências vão ao encontro da visão da professora Adriana sobre a importância da parceria entre empresas e universidades. "Ao promover o amadurecimento acadêmico, técnico e pessoal do estagiário, esse tipo de experiência acelera o desenvolvimento tanto das habilidades técnicas (hard skills) quanto das comportamentais (soft skills), seja direta ou indiretamente", explica.

Preparação desde a base pode minimizar déficit de profissionais qualificados

A pesquisa Força de Trabalho 2.0, da Mercer, aponta que 48% dos líderes de recursos humanos veem a falta de habilidades como uma ameaça aos negócios. Essa percepção tem levado empresas a buscar estratégias para desenvolver seus profissionais desde a base. A parceria entre a Hablla e a UNESP, por exemplo, também tem como objetivo reduzir o déficit de profissionais qualificados no setor de tecnologia.

Adriana ainda destaca que iniciativas voltadas para a qualificação desde cedo podem ser uma das soluções para minimizar a escassez de profissionais. "Promover uma interação mais efetiva entre empresas, universidades e também escolas públicas é um caminho importante para entender quais são as lacunas de formação que ainda precisam ser trabalhadas".

Álvaro Magri, CTO da Hablla e ex-aluno, mestre e doutorando pela UNESP, explica que a parceria surgiu para contribuir na redução dessa disparidade, desenvolvendo novos talentos em um ambiente que une inovação e formação. "Além disso, a Hablla planeja replicar o modelo em outras universidades, criando uma rede de colaboração acadêmico-profissional", afirma Magri.

