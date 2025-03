Proptech lança assinatura de segunda residência de luxo

A MyDoor, empresa que atua na venda de casas de alto padrão em destinos de lazer, compartilhadas por meio de sociedades imobiliárias com no máximo oito sócios por casa, anuncia o MyDoor Club, plataforma de segunda residência por assinatura. Fundada por Roberto Pinheiro, veterano com mais de 20 anos de experiência no setor imobiliário, a proptech tem como missão transformar a maneira como as pessoas compram e utilizam imóveis de veraneio de alto padrão.

O MyDoor Club funciona por meio de um sistema de contratação anual que concede aos clientes créditos para utilizar nas propriedades do portfólio e nas redes parceiras, além da possibilidade de contratar serviços de concierge e comprar experiências personalizadas.

Os membros do MyDoor Club que desejarem realizar a compra da segunda residência, por meio do modelo de cotas de sociedades imobiliárias à venda pela MyDoor, podem utilizar os créditos na plataforma por assinatura como parte do pagamento.

Com casas em destinos como Trancoso, Praia do Forte, litoral norte de São Paulo e até mesmo internacionais como Miami, a MyDoor planeja expandir rapidamente nos próximos anos. A empresa também está explorando parcerias estratégicas para ampliar sua oferta de serviços e experiências aos membros.

“Nossa proposta é oferecer flexibilidade de destinos e exclusividade em um mercado tradicionalmente rígido”, afirma Roberto Pinheiro, CEO e fundador da MyDoor. “Com a nossa plataforma, os membros têm acesso a um portfólio de residências de luxo cuidadosamente selecionadas, evitando surpresas desagradáveis em locações de temporada ou os custos associados à compra e manutenção de uma propriedade tradicional”, completa.

A experiência de Pinheiro no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e hoteleiros foi fundamental para identificar uma lacuna no mercado. "Existe uma demanda crescente por hospedagens em casas ao redor do mundo, é uma nova forma de viajar. Apesar da grande oferta de imóveis nesse segmento, é difícil encontrar curadoria e serviços de alto padrão que atendam às expectativas dos clientes mais exigentes. O MyDoor Club permite que nossos membros desfrutem de diferentes destinos ao longo do ano", explica.

O lançamento do MyDoor Club coincide com um momento de aquecimento no mercado imobiliário brasileiro. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção — CBIC mostram que o Valor Geral de Vendas (VGV) no setor atingiu R$ 53 bilhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 20,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este cenário positivo se estende ao acumulado dos últimos 12 meses, com um VGV de R$ 203 bilhões, representando um crescimento de 21,5%.

Website: https://www.mydoor.com.br/