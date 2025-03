Expo-Hospital reforça sua importância para o setor de saúde

A Expo-Hospital Brasil será realizada de 23 a 25 de setembro no Expominas, em Belo Horizonte. O evento reúne entidades setoriais de saúde de Minas Gerais e representantes do setor em nível nacional. A edição anterior contou com mais de 8 mil visitantes por dia, incluindo mais de 2.500 congressistas de 463 municípios e 22 estados brasileiros. O evento também registrou a participação de mais de 450 palestrantes e 40 congressos setoriais promovidos por entidades do setor.

“A Expo-Hospital Brasil chega à sua sétima edição consolidada como o maior acontecimento da saúde de Minas Gerais, reunindo todas as entidades da saúde mineiras que são realmente relevantes para o setor, além de contar também com a participação de entidades nacionais", afirma Fernando Kutova, especialista do setor. "É o grande encontro das lideranças da saúde de todo o país, que se reúnem em Minas Gerais”.

A realização do evento envolveu a colaboração de diversas entidades do setor. A participação de mais de 300 marcas expositoras inclui fornecedores do setor, proporcionando espaço para negócios e trocas de informações.

"A MV participa da Expo-Hospital há mais de cinco anos, pois Minas Gerais é um mercado extremamente estratégico para nós. Estar no evento significa muito mais do que marcar presença; é uma oportunidade de encontrar e ouvir nossos clientes, entender suas necessidades e contribuir para a transformação digital das instituições de saúde da região", destaca Wanessa Araújo, Coordenadora de Eventos da MV, especializada em soluções de tecnologia para a saúde.

André Loreto, diretor-geral da Cirurtec – Baumer, que atua diariamente salvando vidas e oferecendo soluções completas para hospitais de Minas Gerais, também reforça a importância da feira para o setor hospitalar. “É um prazer para nós participarmos da Expo-Hospital Brasil. Estamos presentes desde a primeira edição, sempre com um dos maiores estandes do evento. Essa participação fortalece o reconhecimento da nossa marca e impulsiona nossas vendas. Em 2025, quando completamos 57 anos de mercado, traremos novidades exclusivas para nosso estande”, afirma.

Pilares estratégicos: Conteúdo & Negócios

A Expo-Hospital Brasil se sustenta em dois pilares fundamentais: Conteúdo & Negócios. O pilar Conteúdo explica a presença de um público altamente qualificado, atraído por mais de 40 eventos congressuais realizados pelas principais entidades setoriais da saúde e pelos próprios expositores, que têm a oportunidade de estabelecer contato direto com seu público-alvo.

Serviço – Expo-Hospital Brasil

Data: 23 a 25 de setembro

23 a 25 de setembro Horário: entre 13h e 20h

entre 13h e 20h Local: Expominas – Avenida Amazonas, 6.200 - Gameleira

Website: https://expohospitalbrasil.com.br/