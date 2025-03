Kymeta Goshawk™ u8 entra no mercado global à medida que os aliados europeus enfrentam pressões crescentes na área de defesa

A Kymeta, líder mundial em tecnologia de antenas parabólicas de tela plana, anuncia hoje que está aceitando pedidos do seu terminal de usuário Goshawk u8, projetado especificamente para o governo e o ministério da defesa global. Com a crescente necessidade de flexibilidade da rede de satélites e de uma arquitetura de rede aberta que garanta operações de defesa seguras e soberanas, o Goshawk u8 oferece uma solução essencial em um momento em que as nações aliadas priorizam comunicações seguras, resilientes e de rápida implantação em movimento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250310558093/pt/

Goshawk u8 - secure communications for government and global forces (Photo: Business Wire)

O Kymeta Goshawk u8 oferece comunicações por satélite resilientes e flexíveis, com várias órbitas e várias redes em um único terminal. Combinando tecnologias de satélite de órbita terrestre baixa (LEO) e de órbita geoestacionária (GEO) com conectividade celular, ele permite maior capacidade de resposta para viabilizar táticas de guerra de manobras, como ações rápidas, concentradas e inesperadas que podem destruir a coesão do inimigo.

À medida que as nações soberanas buscam priorizar um maior controle sobre a infraestrutura crítica de satélites para se manteremàfrente das ameaças emergentes, o Goshawk u8, que foi projetado para suportar operações centradas em dados e habilitadas para a nuvem, garantirá que os usuários de defesa e do governo permaneçam conectados quando e onde mais precisarem.

Rick Bergman, CEO e presidente da Kymeta, declarou: “Na Kymeta, somos incansáveis em nossa missão de capacitar aqueles que protegem e servem as nações e as comunidades. Em um mundo onde as comunicações seguras e independentes não são negociáveis, o Goshawk u8 proporcionará aos usuários do governo e da defesa a liberdade de operar com confiança. O Goshawk u8 chega em um momento de grande demanda global por soluções de comunicação confiáveis e soberanas, já que os governos, incluindo o DoD e as organizações de defesa, buscam fortalecer a resiliência operacional em meio a um cenário de segurança cada vez mais complexo.”

Teste de parceiros

O Goshawk tem sido testado por parceiros, recebendo um feedback altamente positivo. Os clientes estão experimentando em primeira mão a inovação e o valor que nossa solução oferece. Esse impulso é alimentado ainda mais pelo aumento da demanda do DoD e das forças armadas globais. Como resultado, a demanda por suas Plataformas de Comunicação Inteligentes (ICPs) de última geração continua crescendo. Essas ICPs estão definindo um novo padrão para conectividade segura e confiável em ambientes de missão crítica.

Sobre o terminal Goshawk u8

O Goshawk u8, que é fácil de instalar e projetado para uma mobilidade perfeita, é uma solução totalmente personalizável, compacta e leve que se integra sem esforço a diversos veículos e embarcações. Ele fornece conectividade confiável e redundante em rede em movimento para atender às demandas de missão crítica e operações em tempo real para operações de defesa multinacionais.

A nova antena oferece atenuação de interferência para operações com GNSS negado, integrando-se sem esforço às redes existentes. Ela suporta aplicativos de alta largura de banda, permitindo que as unidades de defesa global acessem streaming de vídeo, transmissão de dados e comunicação de voz com interrupções mínimas, mesmo em cenários remotos ou móveis.

A antena eletronicamente direcionada (ESA) tem uma interface amigável, tornando a conectividade rápida e fácil, e seu invólucro de metamaterial e perfil compacto e leve aumentam a durabilidade e a confiabilidade em condições adversas.

À medida que a Kymeta acelera sua expansão global, ela está pronta para expandir os limites de seu portfólio de produtos, e o Goshawk u8 é o mais recente impulso para a empresa fazer isso. Fornecendo soluções de última geração que redefinem as comunicações via satélite e híbridas para os mercados de defesa, governo e comercial, a Kymeta garante que os clientes permaneçamàfrente em um mundo cada vez mais volátil e conectado.

Sobre a Kymeta:

A Kymeta revoluciona as comunicações via satélite por meio de Plataformas de Comunicações Inteligentes (ICPs). Fundada em 2012 e sediada em Redmond, Washington, a Kymeta aproveita a ciência de ponta baseada em metamateriais para projetar, fabricar e fornecer conectividade resiliente e consciência situacional aprimorada para aplicações móveis críticas. Apoiadas por patentes dos EUA e internacionais, nossas antenas de painel plano controladas eletronicamente permitem comunicações contínuas em movimento. Com soluções definidas por software, recursos de multirrede híbrida e processamento de ponta, integramos redes de satélite e celulares, garantindo conectividade contínua em ambientes desafiadores. As soluções da Kymeta atendem clientes governamentais, militares, marítimos, de transporte e segurança pública em todo o mundo, fornecendo conectividade ininterrupta e inteligência espacial em qualquer lugar, a qualquer hora. Com mais de 150 patentes, a Kymeta está moldando o futuro das comunicações globais, dedicada a fornecer soluções de conectividade confiáveis, eficientes e inteligentes para um mundo cada vez mais móvel e conectado.

Kymeta é uma empresa privada sediada em Redmond, Washington. Para mais informações, acesse kymetacorp.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250310558093/pt/

Para briefings, entrevistas ou mais informações, entre em contato com:

361 Communications

Rachel Bowden +44 7769900538 | rachel@361communications.com

Emma-Jo Jones +44 7796934230 | emmajo@361communications.com