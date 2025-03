Venda direta cresce no Brasil com liderança feminina de 60%

O setor de venda direta no Brasil tem se destacado com as mulheres desempenhando um papel fundamental no seu crescimento. Esse modelo tem se consolidado como uma opção estratégica para quem busca êxito financeiro e flexibilidade para gerir o próprio tempo, sem a necessidade de grandes investimentos ou estrutura física.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABVED), 60% dos profissionais que atuam na modalidade são mulheres, evidenciando a importância feminina nesse cenário. O modelo proporciona autonomia, além de possibilitar o desenvolvimento de habilidades essenciais como liderança, gestão e ampliação de redes de contato.

A Royal Prestige®, marca de panelas e utensílios premium, tem apostado nesse modelo de negócio, no qual as empreendedoras podem construir suas carreiras de forma autônoma, ao mesmo tempo em que equilibram a vida pessoal e profissional.

“O setor é um ambiente que possibilita às mulheres desenvolverem seus negócios com segurança e autonomia. A estrutura proporciona a oportunidade de conectar empreendedoras entre si”, afirma Cinthia Oliveira, diretora de marketing da Royal Prestige®.

Com o crescimento do segmento, a venda direta tem se expandido como uma opção para quem busca empreender e ampliar suas oportunidades no mercado.

