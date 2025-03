Harmonização facial sem exageros realça a beleza natural

Em uma publicação divulgada pelo Jornal Poder 360, um relatório da Mordor Intelligence calculou que o setor de estética nacional deve alcançar um faturamento de US$ 41,6 bilhões até 2028. O crescimento coloca o Brasil como o 3º maior mercado global de estética, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.



O Brasil realiza cerca de 1,5 milhão de procedimentos estéticos por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)? e a harmonização facial se destaca entre as tendências, preferindo-se intervenções menos invasivas que proporcionam resultados rápidos e requerem menor tempo de recuperação.



A busca pela beleza natural tem ganhado mais espaço no mundo da estética. Em vez de mudanças drásticas, realçar traços, suavizar imperfeições e preservar a identidade facial tem sido uma solução mais procurada.

A esteticista Mayara Joice Amorim, especialista em harmonização facial, destaca que o conceito de beleza ideal mudou ao longo dos últimos cinco anos. "Hoje, o objetivo não é transformar os rostos, mas sim valorizar a beleza individual de cada paciente, mantendo a naturalidade e a expressividade", explica.

Para a profissional, os avanços na estética permitiram que a harmonização facial se tornasse menos artificial e mais personalizada. Entre as técnicas mais utilizadas para garantir um efeito natural, Mayara destaca o preenchimento com ácido hialurônico. "O segredo está na aplicação estratégica, respeitando a estrutura facial de cada pessoa. Em vez de volumes exagerados, buscamos devolver a hidratação e a sustentação da pele", afirma. Outra técnica importante é a aplicação da toxina botulínica, o popular botox. "A ideia não é congelar as expressões, mas suavizar marcas sem comprometer a movimentação natural do rosto", ressalta.

Ainda de acordo com Mayara, além dos procedimentos mais conhecidos, técnicas inovadoras vêm ganhando destaque, como os bioestimuladores de colágeno, que promovem a firmeza da pele sem a necessidade de preenchimentos, e o uso de ultrassom microfocado e radiofrequência, que oferecem um efeito lifting sem cortes, estimulando a renovação celular e mantendo a textura natural da pele.

Criadora de dois métodos de tratamentos corporais – Método Crio Power Slim®? e Método Out Diastasis –, Mayara também acredita que a capacitação profissional é essencial para garantir que os procedimentos sejam realizados de forma ética e com resultados naturais. "A beleza não está em um padrão imposto, mas sim na harmonia do rosto e na manutenção da identidade de cada um. Por isso, as técnicas modernas devem ser usadas para realçar e não para transformar completamente", enfatiza.

Para ela, buscar um profissional qualificado e atualizado é essencial para garantir que as técnicas sejam aplicadas de maneira personalizada, respeitando os traços individuais e promovendo um resultado equilibrado e autêntico. "Menos é mais. A verdadeira beleza está na naturalidade", conclui Mayara.