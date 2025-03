Impermeabilização pode aumentar vida útil de sofás

O sofá é considerado uns dos principais elementos da sala de estar dos brasileiros. Apesar disso, com o uso diário, o estofado pode se tornar um depósito de poeira, ácaros, manchas e até mesmo odores desagradáveis. Para além da questão estética do ambiente, um sofá sujo pode afetar a saúde da família.

Tendo isso em vista, a atenção à limpeza dos sofás se mostra essencial para garantir a saúde de todos os moradores, observa Felipe Ataíde, chefe de operação e sócio da Dr. Lava Tudo - empresa que atua com higienização e impermeabilização de estofados.

O especialista destaca que, diante disso, a impermeabilização é uma alternativa para proteger os sofás contra manchas e líquidos. Mas, para garantir a eficácia e a segurança do processo, é fundamental escolher uma empresa especializada.

“Optar por uma empresa especializada é essencial para garantir a eficácia e segurança do processo”, afirma Ataíde. “Empresas experientes contam com profissionais treinados que utilizam produtos de qualidade, próprios para esse tipo de serviço. Além disso, seguem técnicas adequadas para não danificar o tecido e assegurar que a impermeabilização dure por mais tempo”.

Soluções caseiras devem ser evitadas

Ataíde alerta para os riscos da impermeabilização caseira: “A impermeabilização caseira com receitas ou produtos comprados na internet pode ser arriscada. Esses métodos podem não oferecer a proteção adequada e, em alguns casos, danificar o tecido do sofá”.

Além disso, a aplicação incorreta dos produtos pode resultar em manchas, odores desagradáveis e, até mesmo, problemas de saúde devido ao uso de substâncias não recomendadas.

Impermeabilização inadequada pode trazer riscos

Segundo Ataíde, uma impermeabilização mal feita pode trazer diversas consequências negativas, como:

Danos ao tecido: produtos inadequados ou mal aplicados podem manchar ou desgastar o tecido;

Baixa eficácia: a proteção contra líquidos e sujeiras pode não ser eficiente, deixando o estofado vulnerável a danos;

Problemas de saúde: produtos químicos inadequados podem liberar vapores tóxicos;

Despesas adicionais: uma impermeabilização mal feita pode resultar na necessidade de contratar um novo serviço ou até mesmo substituir o estofado.

Como escolher a empresa ideal

O chefe de operação e sócio da Dr. Lava Tudo destaca que é necessário cautela na hora de escolher a empresa ou profissional para realizar o serviço de impermeabilização de sofá de forma assertiva.

“Em primeiro lugar, é preciso pesquisar a reputação da empresa, verificando avaliações e recomendações de clientes anteriores. Além disso, é necessário observar certificações e experiência: escolha empresas com certificações adequadas e profissionais experientes”, recomenda.

Segundo Ataíde, outro ponto de atenção são os produtos utilizados: “Pergunte sobre os produtos que serão usados e se são seguros para o tipo de tecido do seu estofado”, instrui.

Também é fundamental verificar se a empresa oferece garantia pelo serviço realizado e se esta atua com transparência: “Prefira empresas que forneçam um orçamento detalhado e esclareça todas as etapas do processo”, diz.

Qual o passo a passo da impermeabilização profissional?

Ataíde destaca que, ainda hoje, muitas pessoas se perguntam qual é o passo a passo de uma impermeabilização de sofás profissional. Ele lista os detalhes nos tópicos a seguir:

Inspeção do estofado: avaliação do estado do tecido e identificação de manchas ou áreas problemáticas;

Limpeza prévia: realização de uma limpeza profunda para remover sujeiras e impurezas;

Aplicação do impermeabilizante: uso de produtos específicos e adequados para o tipo de tecido, aplicados de forma uniforme;

Secagem: tempo adequado para a secagem completa do produto, garantindo sua eficácia;

Inspeção final: verificação da qualidade do serviço e liberação do sofá para uso.

"A impermeabilização protege o estofado contra líquidos, manchas e sujeiras, dificultando a penetração dessas substâncias no tecido", destaca Ataíde. “Isso previne danos permanentes e facilita a limpeza do dia a dia. Além disso, a proteção extra contribui para a preservação da cor e da textura original do tecido, mantendo a aparência de novo por mais tempo”.

Como resultado, acrescenta o especialista, o estofado terá uma vida útil prolongada, proporcionando conforto e beleza ao ambiente por muitos anos. “Ao seguir essas dicas, é possível investir na proteção do seu sofá e evitar prejuízos”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://drlavatudo.com/