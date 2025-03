Full Sail promove experiência online em indústrias criativas

A Full Sail University anunciou uma nova edição do projeto Virtual Experience Intl (VXP), que será realizado de 24 a 27 de março de 2025 e é direcionado a alunos dos cursos de graduação das universidades parceiras da instituição. A série de workshops interativos e práticos explora diversas áreas dentro do universo da Indústria e Economia Criativa.

Carol Olival, diretora de relações comunitárias da Full Sail, explica que, durante o programa VXP, os alunos terão a chance de “conhecer melhor esses setores e colocar seus conhecimentos em prática, desenvolvendo um projeto relevante para sua trajetória pessoal e profissional”.



Ela também informa que as aulas são direcionadas para quem busca uma experiência imersiva, de contato com diversas áreas de forma mais visual, pois, ao final, os estudantes participarão de um showcase.

O curso é voltado para quem tem interesse em áreas como Games, Negócios e Branding. Os temas serão abordados de forma introdutória, mas com atividades práticas que permitem aplicar os conceitos aprendidos.

“Os participantes devem acompanhar as aulas transmitidas pelo Zoom em tempo real e realizar todas as atividades propostas pelos instrutores, incluindo o projeto final”, pontua Carol.

Ao término do evento, os participantes que concluírem todas as atividades e apresentarem o projeto final receberão um certificado de participação.

O impacto da economia criativa

Segundo as Nações Unidas, a economia criativa é um conceito em constante evolução, que surge da interseção entre o talento humano, ideias inovadoras, propriedade intelectual, conhecimento e avanços tecnológicos.

Atualmente, a cultura e a criatividade são responsáveis por 6,2% dos postos de trabalho em todo o mundo e correspondem a 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Em 2019, nessa indústria, foram arrecadados mais de US$ 389 bilhões em todo o mundo.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) divulgada na Agência De Notícias da Indústria, um a cada quatro novos empregos gerados nos próximos anos será em áreas e ocupações relacionadas à economia criativa. O crescimento do emprego criativo deve ser de 13,5% até 2030, em comparação com 4,2% nos demais setores.

Para Carol, os números refletem a atual compreensão da relevância dessa indústria. “Sem um profissional que atua no cinema, não haveria filmes. Sem alguém que atua na mixagem de uma música, não seria possível acessá-la perfeitamente nas plataformas. O mundo está mudando”, reforça.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Virtual Experience Intl (VXP): https://fs-courses.com/vxp/2025/march/intl/