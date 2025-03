Após 6º SARR, Fifi Rally Team esta? de volta ao Brasil

Depois de competir na 6ª edição da South American Rally Race – SARR Series FIMLA 2025, realizada em Mendoza e La Rioja, na Argentina, a Fifi Rally Team esta? de volta ao Brasil. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo da competição, com três ocasiões em que tiveram que abandonar a prova por problemas mecânicos, a dupla Le?lio Vieira Carneiro Ju?nior e Weberth Morais conquistou o terceiro lugar na categoria T4.2 Maverick R.

Em razão de fortes chuvas, as pistas onde seriam realizadas as etapas estavam encharcadas e com um nível de dificuldade e de risco muito alto. Após percorrer os locais mais atingidos, a organização cortou alguns pontos do percurso e liberou as equipes para a largada. Mas além da areia, das pedras e outros obstáculos, tinha o barro, que exigiria mais habilidade, cuidado e atenção.

“Foi uma competição em que mais da metade, cerca de cinquenta competidores, não chegaram ao final, então, a classificação da Fifi Rally Team em terceiro lugar na categoria foi honrosa e fruto de muito trabalho e dedicação de todos. Só temos a agradecer”, comenta o piloto veterano do rally raid, Lélio Vieira Carneiro Júnior.

Agora os planos da equipe se voltam para o futuro, planejando as próximas competições como a que terá em abril, a RN 1500, e total restruturação do carro, com troca de praticamente tudo. Inicia também a preparac?a?o e planejamento para competir em grandes eventos do mundo, como o concorrido Rally dos Serto?es, onde a dupla foi campea? entre os Carros Challenger em 2024.

Imagens em tempo real

Todas as manobras e estratégias foram registradas com câmeras instaladas em áreas internas e externas do carro, além de drone e câmeras em solo, proporcionando uma visão completa da competição. Os apaixonados por esporte de aventura puderam acompanhar na página do YouTube da equipe. “Foi a primeira vez no mundo que um rally foi transmitido desta forma e em tempo real, ter conseguido manter o plano de levar o público para dentro do rally foi mais uma vitória da equipe”, comenta o Lélio.

A equipe manteve uma infraestrutura com cinco links de exclusivos de satélite, ilha móvel de edição e a transmissão comandada pelo repórter Juliano Moreira, com comentários de Sanderson Pereira, Arthur Sancinetti, Mayckon Padilha e convidados. A caravana da equipe contava com 12 pessoas, entre motoristas, mecânicos, equipe de comunicação e fisioterapeuta.

Mais sobre a dupla

A dupla que foi vencedora do Rally dos Sertões e campeão brasileira em 2024 entre os Carros Challenger, já conquistou uma vitória na Argentina, em 2023, entre os carros T3.2. Neste ano, estarão a bordo do CanAm Maverick R, um UTV, e competiram pela categoria T4.2. Uma história que iniciou na década de 90 nos rallys de regularidade e seguirá neste ano com um cronograma intenso de provas e preparos que envolve muito condicionamento físico e treinos em um simulador totalmente customizado.

A Fifi Rally Team conta com o patrocínio de Rafatella Investimentos, BCJ, Ritzy Incorporadora e Asarock Asset Management, além do apoio da Happy Capital, CBDI, Fralle, Dub Boyz, DSX e Gasomix.