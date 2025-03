Congresso debaterá o futuro do ESG e diversidade no Brasil

O Congresso Nacional de ESG, um dos maiores eventos de ESG e Sustentabilidade da América Latina e Pré-COP 30, acontecerá nos dias 13 e 14 de maio, no Centro de Eventos da AMCHAM-Brasil na cidade de São Paulo.

O evento reunirá líderes empresariais, governamentais, especialistas e profissionais para compartilharem cases e práticas no campo da sustentabilidade e ESG. Assim como debater o futuro do ESG e da diversidade no Brasil.



O congresso contará com a participação de palestrantes como: Tamara Braga (Petrobras), Gabriel Santamaria (Banco do Brasil), Regina Magalhães (Microsoft), Lucianne Pessoa (Nestlé Professional), Gabriel Clemente (Vale), Filipe Alvarez (Azul Linhas Aéreas), Sabrina Petrina (Volkswagen), Gabriele Carlos (Zeiss), João Zeni (Electrolux), Rosi Purceti (Farmácia Pague Menos), Alexandro Gandur (EMS), Maicon Satiro (CPTM), Rodolfo Sirol (CPFL), Gabriel Prudlik (Diageo), Cíntia Marin (Afya), Ana Luiza Silva (Nissan), Claudia Veiga (Syngenta), Fábio Junio (Sicoob), Patrícia Ruth (Rumo Logística), Pier Pesce (Braskem), Daniele Ciotta (Copel), Clara Gazzinelli Cruz (Suzano), Nathalia Abreu (Zurich Seguros), Flavia Pierre (Roche), Jefferson Giorgi (Bridgestone), Renato Costa (Odontroprev), Andressa Borba (Leroy Merlin Brasil), entre outros.

Este ano, o tema central do congresso é "Liderança Visionária - Conectando Sustentabilidade, Diversidade e Inteligência Artificial". Durante os dois dias do evento, os participantes terão a oportunidade de participar de palestras e painéis de discussão interativos, todos voltados para explorar as melhores práticas e inovações no campo do ESG. Além disso, serão apresentados estudos de caso bem-sucedidos de empresas que incorporaram efetivamente princípios de ESG em suas operações e estratégias.

O objetivo do Congresso Nacional de ESG é a conscientização, a colaboração e o avanço das práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) entre empresas, governos, cooperativas e sociedade, buscando um futuro mais sustentável, ético e responsável em todas as esferas da atividade econômica e social. Alinhado às metas e os esforços das empresas e investidores com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, visando um mundo mais justo, sustentável e inclusivo. Assim como inspirar líderes e stakeholders a adotarem abordagens responsáveis ??em suas instituições e a construção de um futuro melhor para todos.

O evento será um ponto de encontro para a troca de ideias, aprendizado e networking entre os principais stakeholders interessados em compartilhar a Sustentabilidade e o ESG como um pilar central das instituições modernas. Assim como um encontro nacional de ESG entre as principais lideranças públicas e privadas.

"A sustentabilidade e o ESG não são mais apenas uma escolha, mas uma questão de inteligência para as organizações que buscam prosperar e sobreviver em um mundo em constante mudança. O Congresso Nacional de ESG é um fórum para compartilhar conhecimentos, insights e experiências, e a agenda de um futuro mais sustentável para todos", disse Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de ESG, instituição realizadora do evento. Para mais informações sobre o evento, incluindo detalhes sobre palestrantes e programação, os interessados podem acessar o site oficial do congresso em www.congressodeesg.org.br



Sobre o Congresso Nacional de ESG

O Congresso Nacional de ESG é um evento anual que reúne líderes empresariais, governamentais, investidores e especialistas para compartilhar as práticas de ESG no ambiente corporativo, governamental e cooperativas. O evento oferece uma plataforma para a troca de conhecimentos, experiências e melhores práticas, ajudando as organizações a incorporarem princípios de sustentabilidade e ESG em suas operações e estratégias.

Para mais informações, basta acessar: www.congressodeesg.org.br

