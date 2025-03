TLP promove Feirão de Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)

A TLP está promovendo um Feirão de Vagas voltado à inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado de trabalho. A iniciativa busca ampliar o acesso a novas oportunidades e fortalecer um ambiente profissional mais diverso e acessível, onde todos possam desenvolver suas habilidades e crescer na carreira.

“Acreditamos que a inclusão é essencial para promover a diversidade e valorizar diferentes perspectivas, criando um espaço mais equitativo. Nosso compromisso é oferecer um ambiente acessível, onde cada profissional tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial e contribuir para o crescimento da companhia”, afirma Rodrigo Mendonça, CEO.

Diversas oportunidades estão disponíveis em áreas como administrativo, almoxarifado, limpeza, tecnologia da informação (TI) e outras. Os interessados podem realizar suas inscrições por meio das plataformas InfoJobs Pandapé e Gupy, com acesso ao portal contendo todas as vagas. Algumas das principais estão listadas a seguir:



É possível entrar em contato diretamente via WhatsApp - (31) 97149-4188 - para agendamento de entrevista.

Entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, vale-alimentação ou refeição, acesso ao TotalPass ou Gympass (varia de acordo com a localidade da vaga), com academias como SmartFit e BioRitmo, e Programa de Participação nos Resultados (PPR), condicionado ao atingimento das metas da empresa. Além disso, há a possibilidade de agregar celular.

Comprometida com o desenvolvimento de carreira e capacitação de seus colaboradores, a empresa oferece 15% de desconto nos cursos de Pós-Graduação do Inatel, reforçando seu foco em treinamento e crescimento profissional no setor de telecomunicações.

Sobre a TLP

A TLP Serviços, com mais de 27 anos de trajetória, é uma empresa que atua nos setores de telecomunicações e energia, presente em 17 estados e com mais de 30 filiais. Com uma equipe de mais de 3500 colaboradores, a empresa foi destaque como uma das PMEs que mais cresceram no Brasil, segundo o Ranking Negócios em Expansão da Revista EXAME. Recebeu o 6º lugar em 2023, na categoria de 150 a 300 milhões, e o 5º lugar em 2024, na categoria de 300 a 600 milhões de faturamento.

No setor de telecomunicações, a TLP oferece soluções para os seus clientes, incluindo engenharia e projetos para a implantação e ativação de redes de fibra óptica de longa distância, metropolitanas, de acesso e FTTH. A empresa atua na ativação de circuitos de rede DWDM, Metro Ethernet e rádio enlace, além da implantação e manutenção de redes móveis e de transporte. Além disso, realiza toda a operação logística e gestão de equipamentos e infraestrutura de sites, como POMS, shelters e estações de satélite. Atende também a demandas relacionadas a estruturas verticais, como torres, emissão de laudos, manutenção de sistemas de energia e refrigeração em prédios concentradores, e zeladorias em um total de 17 mil sites nos estados de AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PI, RN, RJ e SE.

A TLP gerencia 42 mil km de redes distribuídos entre redes urbanas, rede neutra FTTH e backbone. Anualmente, a empresa constrói cerca de 2.000 km de redes neutra FTTH, LD e metropolitana, incluindo canalizações e infraestrutura de postes em todo o Brasil. Nos estados de DF, GO, MG, RS, SC e SP, a TLP realiza atendimento de instalação e manutenção casa & cliente, com um volume mensal de 12 mil instalações e a manutenção de 557 mil clientes.

No setor de energia, a TLP oferece serviços em redes e linhas de distribuição urbano e rural, projetos de eficiência energética e energia solar, além da instalação de placas fotovoltaicas e medidores inteligentes.

Redes sociais:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tlpservicos

Instagram: https://www.instagram.com/tlpservicos

Site: https://tlpservicos.com.br

