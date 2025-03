AUTOCOM comemora 25 anos de história, inovação e tecnologia

A AUTOCOM celebra 25 anos de história em sua maior edição, reconhecidamente uma das principais feiras de tecnologia voltada ao varejo e à automação comercial da América Latina.

O evento será realizado de 1° a 3 de abril, no Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho, em São Paulo.

"Ao longo desses 25 anos, a tecnologia para varejo e automação passou por transformações significativas e continua a avançar. A AUTOCOM tem acompanhado essas mudanças e apresentado as principais tendências do setor no Brasil”, anuncia Edgard de Castro, presidente da AFRAC, realizadora do evento.

Recorde de marcas expositoras, sucesso de público do AUTOCOM Summit, retornando para sua 2ª edição, e o crescimento de visitantes preparados para fazer networking e negócios, consolidam esse reconhecimento e a mudança para um novo pavilhão com espaço de exposição 20% superior ao do evento anterior.

Os organizadores do evento - Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC) e Francal Feiras, esperam um crescimento superior a 10 % no número de visitantes em relação ao ano passado. Os participantes terão oportunidade de interagir com as mais recentes aplicações de tecnologia para o varejo e serviços, além de receber insights da NRF 2025, realizada em Nova Iorque em janeiro.

“Neste ano, as grandes marcas esperam que o varejo adote ferramentas que proporcionem uma jornada do consumidor mais fluida e integrada, superando a separação entre o online e o físico. Embora a experiência em lojas físicas ainda ofereça interações sensoriais únicas, as marcas desejam que o varejo evolua, utilizando novas tecnologias e dados estratégicos para aprimorar a experiência de compra”, comenta Edgard.

O executivo observa que muitos pequenos varejistas estão atrasados na aplicação de inteligência artificial (IA) e precisam organizar seus dados de vendas para utilizar essas ferramentas de forma eficaz. “Para avançar, os empreendedores devem começar a usar soluções modernas de IA, como ChatGPT e outras plataformas, demonstrando como a tecnologia pode melhorar a relação entre varejo e consumidor. Para isso é fundamental que as soluções sejam pensadas para melhorar a experiência do cliente, tornando o processo de compra mais agradável e eficiente”, completa.

A edição comemorativa de 25 anos da feira mantém os tradicionais espaços de inovação (Pavilhão de SW House) e negócios (Lounge do Revendedor), além de trazer a 2ª edição do Autocom Summit, que discutirá tendências do varejo.

Espaços especiais:

Pavilhão SW House: área dedicada aos desenvolvedores de software e startups, em que é possível conhecer novas ideias e as últimas inovações para o mercado.

Lounge do Revendedor: ponto de encontro das revendas de automação com as novidades do mercado.

2º Autocom Summit: dois dias de conteúdo e debates sobre inovações para o varejo e o comércio, apresentados por especialistas e principais players do setor. O evento será realizado em paralelo à feira, nos dias 1º e 2 de abril, no Auditório Cantareira - 2º andar, das 9h às 12h30.

O encontro terá como tema principal “TecnologIA expandindo o varejo”. Para as apresentações foram convidados especialistas do mercado, que serão mediados por executivos da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços - AFRAC.

Serviço:

AUTOCOM 2025

Datas: 1° a 3 de abril

Horário: 10h às 18h

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho

Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme

Website: https://www.instagram.com/feira_autocom?igsh=MTR5emIyZDVtc2R5cw==