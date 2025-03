LTP Personalização quer triplicar a locação de máquinas

A brasileira LTP Personalização, uma das líderes em serviços de gravação visual de brindes no Brasil, prevê que irá triplicar, este ano, as suas receitas com a unidade de aluguel e mobilização de máquinas para a personalização de produtos in loco.



O mercado-alvo desta unidade, hoje, está 90% concentrado em agências de brindes e promoções varejistas. A partir deste ano, porém, irá se abrir para maior participação de segmentos ainda emergentes no negócio. É o caso da personalização de peças industriais, itens de patrimônio empresarial e identificação de ferramentas individuais no local de trabalho.



Além do envio de unidades de personalização para ações de engajamento em feiras e shopping centers, a LTP enxerga um caminho promissor nesses outros casos de uso, em áreas de produção ou depósitos.



No ano passado, uma empreiteira usou o serviço para personalizar uniformes, capacetes e itens de trabalho, em local próximo ao canteiro de obra.



Uma instituição de pesquisa marcou instrumentos de alto valor, usados por estudantes, para melhor controle. Um importador de peças técnicas utilizou a locação para identificar lotes específicos com a marca do seu cliente.



A lista de clientes de locação inclui fabricantes que precisam personalizar material pesado com especificações e dados antes do embarque.



“Às vezes, o setor industrial está lidando com itens muito caros, sob segredo, ou delicados. Isso torna a personalização in loco mais indicada do que enviar o estoque para um transportador e para um gravador externo”, afirma Carla Olinda, diretora comercial da LTP.



Perfumes, medalhas, tênis



Até 2024, o serviço “LTP Móvel”, vinha operando com a oferta de máquinas e operadores exclusivamente nas modalidades de personalização a laser, sublimação e técnica de tampografia. Ao final do ano passado, aumentou o portfólio, com a introdução de equipamentos de impressão por técnica "transfer".



Com isto, a locação de máquinas passou a viabilizar a personalização presencial de praticamente qualquer tipo de produto em plástico, vidro, metal, madeira e tecido.



Essas tecnologias cobrem itens tão diversificados como canetas, garrafas, perfumes, tênis, medalhas e peças de vestuário.



Em seu balanço de 2024, a LTP apurou a personalização, em sua fábrica, de 38 milhões de produtos para 4,5 mil agências de brindes promocionais, de um total de 21 mil empresas dessa área, segundo o relatório Setor Brindeiro no Brasil.



No mesmo período, cerca de 10 mil unidades de produtos foram personalizados face a face com o consumidor, dos quais 80% incluíram a presença de operador da LTP.



Aléxia Grer, gerente de marketing, explica que a locação de máquinas vem ganhando impulso com o aumento dos eventos de negócio e com a força crescente do marketing de experiência, praticado no ponto de vendas ou em feiras.



Dados do recente Anuário Brasileiro de Live Marketing mostram um crescimento de 50% nos investimentos em eventos aplicando esse tipo de estratégia, em um período de quatro anos.



“A personalização de brindes, troféus e presentes na frente do consumidor está se tornando uma tática ascendente para as marcas e para os lojistas, sem falar no setor de eventos de negócios, que deu um salto de mais de R$ 50 bilhões em cinco anos”, assinalou Aléxia.



A LTP oferece opções de contratos de locação de máquinas com longa duração, ou para promoções pontuais. Por exemplo, no engajamento de consumidores em compras do dia dos pais, ou em eventos de massa.

Outra opção é o modelo de comodato, ou outsourcing, nas instalações do cliente, com a alocação de operador incluída em contrato.

Website: http://www.ltp1.com.br