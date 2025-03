Helping Hand passa a valer R$ 40 milhões em nova negociação

A Helping Hand, empresa do segmento de M&A para corporações de pequeno porte, alcançou R$ 40 milhões em valuation, após uma negociação que envolveu os sócios da empresa.

Não foram passadas informações sobre a porcentagem da participação vendida na operação. Mas o valor alcançado na negociação é de oito vezes o lucro operacional estimado, o Ebitda, de R$ 5 milhões para 2025.

O valuation é um termo adotado para fazer o cálculo do valor de mercado de uma companhia, a partir de projeções relacionadas com ativos, lucro futuro e performance.

Em geral, o valuation é indicado para empresas que estão abrindo o capital, passando por mudanças de sócios, vendendo parte do próprio negócio ou analisando o rendimento financeiro. A Helping Hand é especialista na elaboração de valuation para esses tipos de empresas.

Com o valuation, a Helping Hand cria um cenário mais favorável para fortalecer o posicionamento no mercado de M&A, o que é fundamental para atender às demandas específicas de pequenas companhias.

“É bastante comum empresários nos procurarem para vender as suas empresas ou captarem investimentos sem ter uma noção clara sobre quanto o negócio está valendo no momento. E isso, com certeza, pode custar muito caro durante a negociação”, alertou Lucas Mendes, CEO e sócio da Helping Hand.

Website: http://www.helpinghand.com.br