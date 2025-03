Prêmio INAC de Integridade traz Tecnologia e Inovação no combate à desinformação

A 5ª edição do Prêmio INAC de Integridade reforça seu compromisso com a transparência e a ética ao reconhecer iniciativas inovadoras no combate à corrupção e à desinformação. A categoria Tecnologia e Inovação ganha destaque ao premiar soluções digitais que fortalecem a verificação de informações, o controle social e a disseminação de dados confiáveis.

Nos últimos anos, o avanço da tecnologia tem sido determinante para conter a propagação de fake news. Estudos indicam que ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) e blockchain estão entre as soluções mais eficazes para detectar e conter a desinformação. Plataformas de checagem automatizada, algoritmos para identificação de padrões suspeitos e a validação descentralizada de informações são algumas das iniciativas que vêm sendo adotadas globalmente para garantir maior transparência na comunicação.

Para Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, o combate às fake news é uma das frentes mais urgentes para a manutenção da integridade e da democracia: “A desinformação corrói a confiança pública e enfraquece a transparência. Por isso, reconhecer tecnologias que garantem a veracidade dos dados é essencial para fortalecer uma sociedade mais ética”.

Inovação contra a desinformação

A categoria Tecnologia e Inovação do Prêmio INAC de Integridade destaca projetos que utilizam inteligência artificial, big data, blockchain e outras soluções tecnológicas voltadas ao combate às fake news, ao monitoramento de redes sociais e à promoção da transparência de informações públicas.

Podem concorrer protótipos, demos e versões finalizadas de soluções tecnológicas, incluindo aplicativos móveis e plataformas web, que contribuam para a promoção da integridade e o combate à corrupção. Os trabalhos devem ser apresentados em português e desenvolvidos por estudantes de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior brasileiras.

Sete categorias premiadas

Além da categoria Tecnologia e Inovação, o Prêmio INAC de Integridade contempla outras seis áreas:

Academia





Comunicadores Locais





Boas Práticas de Governança





Jornalismo Investigativo





Integridade no Esporte





Menção Honrosa "Em Prática", destinada a projetos premiados em edições anteriores que conseguiram ser implementados com sucesso.



Inscrições e regulamento

As inscrições seguem abertas pelo site premioinacdeintegridade.com.br, onde também é possível acessar o regulamento completo. Os vencedores de cada categoria serão premiados com um curso de MBA na Law Concept Academy (LCA), avaliado em mais de R$ 28 mil, além do troféu de reconhecimento. A cerimônia de premiação será realizada no dia 16 de junho de 2025, às 19h, no Teatro Municipal de São Paulo, localizado na Praça Ramos de Azevedo, s/n – República, São Paulo – SP, 01037-010.

