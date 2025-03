Advogados retomam rotina jurídica com novas perspectivas

Com a passagem dos recessos forenses e das festividades de Carnaval, os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e advogados autônomos organizam-se para retomar suas atividades. Esses momentos de pausa estão frequentemente vinculados à oportunidade que os profissionais observam de descobrir, conhecer e adotar novos sistemas a fim de automatizar sua gestão jurídica e garantir novos resultados ao longo do ano.

À medida que o Mês do Consumidor se aproxima, as equipes POL e PROMAD se mantêm conectadas às ambições dos clientes, compreendendo rotinas e entregando soluções e descontos personalizados para as principais atividades. A atenção para melhorar a eficiência operacional reduz o trabalho manual, organiza fluxos de trabalho e facilita a comunicação com os clientes.

Entretanto, após mais um ano de Carnaval, é importante refletir: como manter o controle total do escritório mesmo nos feriados e datas obrigatórias? Como superar as interrupções no fluxo de trabalho e continuar monitorando intimações evitando a perda de prazos?

A Publicações Online entrega soluções para a gestão de processos como o monitoramento automatizado de atualizações processuais, dentre elas, Intimações, Movimentações e Distribuições para o cumprimento devido dos prazos, através do POL ADV - plataforma escalável para escritórios de todos os portes. Diariamente, mais de 210 mil profissionais beneficiam suas rotinas de trabalho por meio dessas soluções e ajustes personalizados para cada demanda.

O PROMAD, por sua vez, oferece gestão integral para escritórios de advocacia, incluindo Controle Financeiro, Agenda Jurídica, Gestão Documental, Monitoramento de Intimações, Andamentos Processuais, com acesso seguro na nuvem, reduzindo as tarefas repetitivas de mais de 74 mil profissionais brasileiros.

No intuito de reforçar a importância da modernização jurídica, crescer e fortalecer o negócio de escritórios de advocacia, advogados autônomos e entidades jurídicas pelo Brasil, a Publicações Online e o PROMAD oferecem condições especiais de assinatura para novos usuários e descontos exclusivos para que os clientes realizem upgrades.

Os interessados poderão utilizar as ofertas do Mês do Consumidor entre os dias 17 a 31 de março.

