TTNE: Prêmio Mundial de Sauna de 2025, "SAUNA37", lançado em 7 de março

A TTNE Inc. (sede: Tóquio, JAPÃO) tem orgulho de anunciar o lançamento do SAUNA37 2025, um prêmio mundial voltado para as saunas, dedicado a reconhecer 37 destinos de sauna ao redor do mundo, em 7 de março de 2025.

Com esta iniciativa, pretendemos contribuir para o crescimento global da cultura da sauna e criar um futuro em que pessoas do mundo inteiro podem levar vidas mais saudáveis e felizes por meio da sauna.

A TTNE foi fundada por Totonoe Oyakata (Dai Matsuo) e Sauna Master (Daisuke Akiyama), que experimentaram pessoalmente algumas das melhores saunas do mundo. O desejo deles de estabelecer uma cultura de sauna profundamente enraizada, similaràcultura de sauna do Japão, levouàcriação da TTNE.

Enquanto as pessoas têm, mais uma vez, a oportunidade de explorar experiências de sauna em todo o mundo, o prêmio SAUNA37 tem como objetivo apresentar as diversas e exclusivas instalações e culturas de sauna existentes ao redor do mundo. O objetivo desta iniciativa é aprimorar ainda mais a cultura de sauna do Japão, ao mesmo tempo em que a compartilhamos com o mundo.

A TTNE permanece comprometida com o progresso global da cultura da sauna, trabalhando constantemente para inspirar e promover seu crescimento em todo o mundo.

- 37 instalações de sauna nomeadas - *em ordem alfabética

7132 Thermel (Suíça) AIRE Ancient Baths Barcelona (Espanha) Amangalla (Sri Lanka) Banya Forrest (EAU) Banya No.1 Hoxton (Reino Unido) Bathhouse Flatiron (Estados Unidos) BEAR AND BIRCH (Estados Unidos) Claudius Therme (Alemanha) Hotel & Wellness Zuiver (Países Baixos) Hotel Klosterbräu (Áustria) Kilic Ali Pasa Hamami (Turquia) Kitakobushi Shiretoko Hotel & Resort (Japão) Kulttuuri Sauna (Finlândia) Neptunbad Sports & Spa (Alemanha) Nordik Spa-Nature Chelsea (Canadá) Ohya Genki-ro No.06 (Japão) Othership Flatiron (Estados Unidos) QC Terme San Pellegrino (Itália) Rauhaniemi Folk Spa (Finlândia) RING SPA & SAUNAS (Estônia) Rukan Salonki Chalets (Finlândia) Sataman Viilu (Finlândia) Sauna Hermanni (Finlândia) Saunaravintola Kuuma (Finlândia) Sheraton Addis (Etiópia) Skywheel Helsinki (Finlândia) Tallinn Viimsi SPA (Estônia) TEPLO CONCEPT (Indonésia) Termy Rzymskie (Polônia) The BANYA (Austrália) The Well Spa & Hotel (Noruega) Tsukahara Karafuro (Japão) Uusi Sauna (Finlândia) Vabali Spa Düsseldorf (Alemanha) Voda Spa (Estados Unidos) Yasuragi (Suécia) Yunomori Onsen & Spa Pattaya (Tailândia)

