Higlobe anuncia rendimentos na conta com o ‘Higlobe Earn’

Com intuito de otimizar ainda mais os ganhos de brasileiros que recebem o salário de empresas dos Estados Unidos, a fintech Higlobe lança o “Higlobe Earn” para possibilitar rendimentos no seu saldo Higlobe. Os profissionais poderão escolher quando aderir à opção e, assim, tudo que estiver na conta — sem necessidade de valor mínimo — renderá a uma taxa de 3% ao ano.

Recentemente, a fintech superou US$ 100 milhões (mais de R$ 540 milhões) em volume transacional anualizado e vem crescendo cerca de 20% a cada mês com novos clientes. “Queremos continuar investindo em novos produtos e aperfeiçoando a ferramenta para facilitar a vida financeira dos milhares de profissionais que contam com nossa solução. O ‘Higlobe Earn’ chega para tornar o recebimento em dólar ainda mais lucrativo e complementar a gama de serviços que queremos oferecer aos profissionais globais”, comenta Teymour H. Farman-Farmaian, CEO e cofundador da fintech.

Para usar o serviço, não serão necessárias configurações complexas, entrar em páginas diferentes ou conhecimento financeiro, basta selecionar o botão de adesão que o saldo da conta começará a render em stablecoin USDC automaticamente. “Com o Higlobe Earn, a expectativa é trazer ainda mais possibilidades de investimentos para esses profissionais, oferecendo maior autonomia e praticidade com o seu salário em dólar”, complementa o CEO.

Quem usa a Higlobe para receber seus pagamentos em dólar tem um custo de apenas 0.5% na retirada para a conta local, via Pix. A fintech ainda oferece a garantia de menor custo, em que igualam o valor caso o cliente encontre uma oferta mais barata.

Website: https://www.higlobe.com/pt-br