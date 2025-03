Médico mostra em livro de crônicas que ouvir também é cuidar

Escutar, interagir e acolher os pacientes faz parte do processo de cura e, nos casos de doenças ameaçadoras à vida, promove qualidade de vida até o final, tanto para o paciente quanto para a família. O médico paliativista Arthur Fernandes conta em seu segundo livro, “Entre Ouvidos e Palavras” (Editora Fábrica de Cânones), na forma de crônicas, os relatos de sua vivência como Médico de Família e Comunidade, em que aprendeu sobre o poder das palavras, escritas e ditas, do silêncio e, sobretudo, da escuta.

O resultado dessa experiência está registrado em 98 textos que abordam situações tristes e divertidas, mas sempre tocantes. Um livro para profissionais, pacientes, familiares e todos os interessados em pessoas.

A obra traz ainda sinopse da Dra. Maria Goretti Maciel, Diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, fundadora e ex-presidenta da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e, em diversas frentes de atuação, figura fundamental para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos no Brasil.

Sinopse

Na residência em Medicina de Família e Comunidade, um incômodo começou a tomar conta do médico assistente (em formação) Arthur Fernandes. Ele sentia necessidade de responder à pergunta “o que fazer com as histórias das pessoas?”. E foram muitas histórias sobre dor, perda, luto, tristeza, sofrimento. E também sobre alegria, superação, agradecimento e valorização. Algumas muito rápidas, em consultas no acolhimento do serviço e outras longas, apresentadas em pedaços que iam se juntando um encontro após o outro. Então ele resolveu fazer alguma coisa: contá-las neste livro, divididas em 98 crônicas tocantes, às vezes também tristes ou divertidas.

Sobre o autor

Entre os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco, passando pelo Ceará, Arthur Fernandes se fez Médico de Família e Comunidade e Paliativista. Atualmente é Secretário-geral da ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos) e diretor do Departamento de Comunicac?a?o da SBMFC (Sociedade Brasileira de Medicina de Fami?lia e Comunidade). Hoje atuando no Distrito Federal, segue escutando histórias de quem cuida – residentes e estudantes de Medicina – e de gente que precisa de cuidados − os pacientes.

Serviço

Lançamento livro “Entre Ouvidos e Palavras”

Data: 19/03/2025

Horário: das 19h às 21h

Local: Oikos Family Office, SHIS QL 8, Cj. 1, Casa 13, Brasília (DF).

Mais informações:

Instagram do autor: @ouvindogente

Instagram da editora: @fabricadecanones