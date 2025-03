Mercado de suplementos naturais segue em alta no Brasil

O mercado de suplementos naturais no Brasil tem registrado um crescimento expressivo nos últimos anos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), entre janeiro e setembro de 2023, houve um aumento de 8,1% no consumo de complementos alimentares e suplementos vitamínicos em comparação ao mesmo período de 2022.

Essa tendência reflete uma mudança no comportamento dos consumidores brasileiros, que estão cada vez mais preocupados com a saúde e o bem-estar. Outro levantamento da ABIAD revelou que, em 2021, 59% dos lares brasileiros possuíam ao menos uma pessoa que utilizava algum tipo de suplemento, representando um aumento de 10% em relação a 2015.

A nível global, o mercado de suplementos naturais segue em expansão e deve ultrapassar US$ 239 bilhões até 2028, com destaque para a região da Ásia-Pacífico, segundo projeções apresentadas pela Fusões & Aquisições. No Brasil, o segmento de produtos naturais já movimenta cerca de US$ 35 bilhões por ano, conforme dados da Euromonitor Internacional.

Tendência de prevenção e inovação no setor

Para especialistas, um dos principais fatores que impulsionam esse crescimento é a maior preocupação da população com a prevenção de doenças e o fortalecimento do sistema imunológico. O CEO da Betterlife, Max Schmitt, empresa nacional de suplementos, destaca que essa conscientização aumentou principalmente após a pandemia. "As pessoas perceberam que a prevenção sempre é o melhor caminho. Isso ficou evidente nos últimos anos, e vemos um grande movimento do setor farmacêutico”, afirma Schmitt.

A inovação tem sido um dos pilares do setor, com empresas investindo no desenvolvimento de novas fórmulas e na busca por ingredientes de alta qualidade. O foco está em atender às necessidades dos consumidores em diferentes momentos do dia, oferecendo suplementos que combinam funcionalidade e bem-estar. Segundo o CEO da Betterlife, a demanda crescente impulsiona essa evolução. “O mercado está cada vez mais atento às reais necessidades dos consumidores, e isso tem levado à criação de produtos mais específicos e eficazes”, afirma.

Entre os produtos mais vendidos no mercado nacional, destacam-se os suplementos proteicos, essenciais para a recuperação muscular, e os suplementos voltados para a saúde cognitiva e imunidade, como cúrcuma, ômega-3 de algas, maca peruana e colágeno vegetal. Especialistas reforçam que, apesar da popularidade crescente dos suplementos naturais, é essencial escolher produtos regulamentados por órgãos como a Anvisa, garantindo sua procedência e eficácia.

