Cabelereira explica técnica para corte chanel alinhado

De acordo com dados do Sebrae, o Brasil ocupa a quarta posição no mercado global de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, integrando a lista de potências como Estados Unidos, Japão, França e Alemanha. Esse crescimento reflete a alta demanda por serviços estéticos, especialmente os oferecidos por cabeleireiros, já que cortes e tratamentos capilares são procurados diariamente.

Entre os serviços mais requisitados, os cortes clássicos, como o chanel, seguem em alta, mantendo-se entre as principais escolhas dos clientes. Porém, quem escolhe o corte precisa ter alguns cuidados para mantê-lo assimétrico e harmonioso.



Para manter o corte chanel sempre alinhado e elegante, a cabeleireira Cristina Berto da Silva recomenda uma técnica específica durante o processo de corte. "Eu escovo o cabelo enquanto corto, garantindo precisão e um caimento perfeito. Com o cabelo alinhado pela escova, consigo visualizar melhor a estrutura do corte, ajustando cada mecha com mais controle", explica Cristina. Essa abordagem não só evita marcas indesejadas como também proporciona um acabamento mais polido e natural.

Além da técnica de corte, a manutenção regular é fundamental para preservar o estilo do chanel. Cristina sugere visitas periódicas ao salão: "Recomendo que minhas clientes retornem a cada seis a oito semanas para manter o formato e a estrutura do corte. Isso evita que as pontas fiquem desiguais e que o estilo perca seu desenho original." Essa frequência ajuda a manter o visual sempre impecável e alinhado.

Os cuidados diários também desempenham um papel crucial na conservação do corte. "Manter a higiene do cabelo é essencial. Uso de shampoos e condicionadores adequados ao tipo de cabelo, evitando lavar com água muito quente para não ressecar os fios", orienta Cristina. Ela destaca ainda a importância de evitar o acúmulo de produtos na raiz, o que pode deixar o cabelo pesado e sem volume. "Um bom shampoo de limpeza profunda deve ser usado uma vez por semana para garantir a saúde do couro cabeludo", acrescenta.

A finalização correta é outro aspecto que contribui para a beleza do corte Chanel. Cristina recomenda o uso de protetor térmico antes de secar os fios e a aplicação de produtos específicos que ajudem a moldar o corte sem pesar. "Secar os fios com a ajuda de uma escova mantém o caimento e o volume desejados, proporcionando um visual sofisticado e harmonioso", conclui.