Amazon GameLift Streams capacita desenvolvedores a transmitir jogos para praticamente qualquer dispositivo

A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje o Amazon GameLift Streams, um recurso totalmente administrado que permite que os desenvolvedores proporcionem experiências de jogo de alta fidelidade e baixa latência para jogadores usando praticamente qualquer dispositivo com um navegador. Os desenvolvedores de jogos não precisam mais gastar tempo e recursos modificando seus jogos para transmissão digital ou construindo sua própria infraestrutura de transmissão digital. Jogadores ao redor do mundo podem começar a jogar em segundos em vez de esperar minutos por streamings ou horas por downloads. O Amazon GameLift Streams é um novo recurso do Amazon GameLift, o serviço da AWS que capacita os desenvolvedores a criar e fornecer os jogos mais exigentes do mundo. O novo recurso de transmissão digital abre oportunidades para que os desenvolvedores ofereçam novas experiências a mais jogadores, que os ajude a aumentar a participação e as vendas de seus jogos.

Somente o Amazon GameLift Streams permite que os desenvolvedores carreguem o conteúdo de seus jogos em instâncias de GPU totalmente gerenciadas em nuvem e comecem a transmitir em minutos, com pouca ou nenhuma modificação em seu código.

Os desenvolvedores de jogos podem transmitir jogos AAA, AA e Indie para PCs, telefones, tablets, smart TVs ou qualquer dispositivo dos jogadores com um navegador habilitado para WebRTC.

Ao ser executado na rede de nuvem mais ampla do mundo, o Amazon GameLift Streams pode oferecer capacidade de jogo de 1080p e 60 quadros por segundo somente alguns segundos após o início de uma transmissão.

Os desenvolvedores têm o mais extenso conjunto de opções de infraestrutura de transmissão digital para seu desempenho ideal de preços e podem transmitir de seis regiões da AWS para fornecer capacidade de jogo de baixa latência a nível mundial.

O Amazon GameLift Streams permite que desenvolvedores aumentem ou diminuam de modo flexível sua capacidade de transmissão digital, para que reservem e paguem apenas pela capacidade necessária para satisfazeràdemanda dos jogadores.

Os clientes que já usam o Amazon GameLift Streams incluem Bandai Namco Entertainment Inc., Jackbox Games, Ludeo e Xsolla.

"Com mais de 750 milhões de pessoas participando de jogos sendo executados na AWS todo mês, temos uma longa história de suporte ao desenvolvimento de jogos do setor, criação de conteúdo, aquisição de jogadores, personalização e muito mais", disse Chris Lee, Diretor Geral e Chefe de Tecnologia Imersiva na AWS. "O Amazon GameLift Streams pode ajudar o setor de jogos a transformar bilhões de dispositivos cotidianos ao redor do mundo em máquinas de jogos sem reconstruir o código do jogo ou gerenciar sua própria infraestrutura. Para desenvolvedores de jogos, isto cria novas e estimulantes oportunidades de receita e monetização que antes não eram possíveis."

O Amazon GameLift Streams simplifica para os desenvolvedores o lançamento de recursos de transmissão digital de jogos e a satisfação de expectativas dos jogadores sem precisar investir milhões de dólares em infraestrutura e desenvolvimento de software. Em apenas alguns cliques, os desenvolvedores podem fazer upload de jogos criados com qualquer mecanismo 3D para a AWS e provisionar capacidade de transmissão digital em regiões específicas da AWS. Os desenvolvedores podem então usar o SDK para integrar com seus serviços de identidade existentes, vitrines, carregadores de jogos e sites, ou experiências recém-criadas, como demonstrações que permitem jogos, e começar a transmitir aos jogadores. Eles podem monitorar os fluxos ativos e o uso de dentro do console da AWS, além de dimensionar perfeitamente sua infraestrutura de transmissão digital em diversas regiões na rede mundial da AWS para chegar a mais jogadores em todo o mundo com capacidade de jogo de baixa latência. Os desenvolvedores de jogos também podem aproveitar o dimensionamento sob demanda para corresponderàdemanda dos jogadores, escolher entre uma seleção de instâncias de GPU que oferecem uma variedade de desempenho de preços e contar com a segurança incorporada da AWS para proteger sua propriedade intelectual.

Transmita jogos com pouca ou nenhuma modificação de código

Com suporte para Windows, Linux e Proton runtimes, o Amazon GameLift Streams permite que os desenvolvedores evitem despesas e a complexidade de reconstruir o código do jogo exigido por outros provedores de transmissão digital. O Amazon GameLift Streams fornece suporte ao Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari e qualquer navegador habilitado com o protocolo aberto WebRTC, garantindo compatibilidade com os dispositivos mais recentes utilizados ??por jogadores.

A Jackbox Games desenvolveu mais de 50 jogos festivos de sucesso na última década, como Quiplash, Trivia Murder Party, Fibbage e Quixort. Embora estes jogos tenham desenvolvido uma base de fãs leais em plataformas de jogos tradicionais, como PCs e consoles, a Jackbox está na expectativa de alcançar um público mais amplo que ama jogos festivos, mas pode não ser de jogadores tradicionais. Com o Amazon GameLift Streams, a Jackbox Games pode fornecer a experiência completa do jogo para pessoas reunidas em frente a TVs inteligentes ou com uso de outros dispositivos. A flexibilidade do Amazon GameLift Streams também irá criar novas oportunidades de monetização para a Jackbox e fornecer a capacidade de adicionar recursos antes inviáveis ??que irão encantar jogadores em todo o mundo.

Conquiste e envolva diretamente jogadores com novos canais de distribuição

O Amazon GameLift Streams capacita os desenvolvedores a criar seus próprios serviços de transmissão digital de jogos, vitrines ou ofertas de assinatura para promover relacionamentos diretos com os jogadores. Eles podem criar empolgação por novos jogos e dar vida nova aos catálogos anteriores, que permitem jogar em segundos a partir de lançadores de jogos, vídeos de influenciadores, navegadores da web e TVs inteligentes.

A Xsolla, uma empresa líder mundial em comércio de videogames, está fazendo parceria com a AWS e usando o Amazon GameLift Streams para o Xsolla Cloud Gaming. A solução personalizável da Xsolla permite que os desenvolvedores de jogos entreguem experiências de jogos de alta qualidade para PC e dispositivos móveis diretamente para navegadores usando um modelo de monetização de pagamento conforme o uso. Ao integrar o Amazon GameLift Streams, a Xsolla aperfeiçoa seus recursos de jogos em nuvem sem necessidade de construir infraestrutura própria. Isto permite implantação escalável, integrações de plataforma perfeitas, recursos de valor agregado, como um controle de jogo virtual e opções de preços personalizadas.

Transmita demonstrações de jogos sob demanda

Com o Amazon GameLift Streams, os desenvolvedores de jogos podem aumentar suas bases de fãs ao oferecer demonstrações de jogos que podem ser jogados em poucos segundos em sites, em anúncios ou durante transmissões de influenciadores ao vivo. Este recurso permite que jogadores em potencial se envolvam imediatamente com os jogos, ajudando a impulsionar o interesse e a adoção. As empresas de jogos também podem integrar demonstrações que permitem jogos ??em lojas de jogos existentes para jogar enquanto o jogo completo comprado está sendo baixado.

A Ludeo é pioneira na descoberta de jogos sem atrito com destaques de jogos que permite transmissão ??instantânea. O Amazon GameLift Streams vem sendo essencial para levar a tecnologia da Ludeo ao crescente público internacional de jogos, incluindo comunidades no YouTube, X, Reddit e Steam. Sua recente campanha Hitman World of Assassination no YouTube apresentou demonstrações de jogos ??com tecnologia Amazon GameLift Streams, entregando taxas de participação cinco vezes maiores do que campanhas padrão com vídeos ou anúncios estáticos. A campanha da Ludeo também obteve uma taxa de conversão geral de 20% desde o clique para jogar até a loja, demonstrando a poderosa conexão entre conteúdo interativo e intenção de compra.

Acelere os testes de jogos

O Amazon GameLift Streams também ajuda os desenvolvedores de jogos a acelerar seu ciclo de vida de desenvolvimento, ao reduzir o tempo, o custo e os riscos de segurança dos testes de capacidade de jogo. Os desenvolvedores podem reunir comentários sobre novos conteúdos, recursos e modos de capacidade de jogo de seus avaliadores internos e jogadores mais leais sem perder o controle de seu código. Em vez de exigir que os avaliadores passem horas baixando e instalando repetidamente, os desenvolvedores podem distribuir compilações de jogos com segurança para operações de teste mais eficientes e padronizadas. Os avaliadores internos e externos recebem compilações de jogos de teste com mais rapidez, acelerando o processo geral de teste. A transmissão digital para os avaliadores também reduz o risco de roubo de código e IP, pois as compilações de jogos não são instaladas localmente.

Transmita mundos virtuais online para expandir marcas de jogos

O Amazon GameLift Streams também permite que empresas de jogos transmitam mundos virtuais imersivos construídos em torno de seus universos e personagens de jogos. Estas experiências permitem que jogadores, fãs e clientes em qualquer dispositivo se conectem imediatamente com marcas de novas formas, abrindo novos caminhos para marketing interativo e participação do consumidor.

A Bandai Namco Entertainment Inc., uma das principais editoras de jogos do Japão, usa o Amazon GameLift Streams para transmitir uma plataforma de metaverso imersiva para fãs de sua franquia Gundam. Os fãs podem acessar as experiências interativas da plataforma e os gráficos 3D de PCs padrão, eliminando a necessidade de hardware de jogo de ponta. Eles podem explorar o ambiente, participar de eventos virtuais ao vivo, acessar produtos exclusivos mediante lojas virtuais, experimentar minijogos e interagir em tempo real com outros membros da comunidade. Ao implementar o Amazon GameLift Streams, a Bandai Namco Entertainment continuará inovando experiências atrativas em sua plataforma de metaverso.

Expandindo o serviço Amazon GameLift

O Amazon GameLift Streams é um novo recurso do Amazon GameLift, um serviço totalmente gerenciado na AWS que capacita desenvolvedores a criar e fornecer os jogos mais exigentes do mundo. O Amazon GameLift também inclui o Amazon GameLift Servers, que já é utilizado por centenas de desenvolvedores de jogos ao redor do mundo, como Ubisoft, Zynga, WB Games e Meta, e foi testado em referência para suportar até 100 milhões de usuários simultâneos para um único jogo.

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services tem sido a nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para dar suporte a praticamente qualquer carga de trabalho e agora tem mais de 240 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizagem automática e inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de dispositivos móveis, segurança, híbridos, mídia e aplicativos de 114 zonas de disponibilidade em 36 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 12 zonas de disponibilidade e mais quatro regiões da AWS na nova Zelândia, Arábia Saudita, Taiwan e nuvem soberana europeia da AWS. Milhões de clientes - incluindo startups de mais rápido crescimento, as maiores empresas e principais agências governamentais - confiam na AWS para potencializar sua infraestrutura, se tornar mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente; paixão pela invenção; compromisso com a excelência operacional; e pensamento de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra e o lugar mais seguro para trabalhar. As avaliações de clientes, compras com 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, escolha de carreira, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

