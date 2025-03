Venture Global anuncia grande expansão de terreno inativo da Plaquemines LNG

Hoje, a Venture Global (NYSE: VG) anunciou planos para uma expansão de terreno inativo em sua instalação na Plaquemines LNG ao sul de Nova Orleans, Louisiana. Unindo-seàVenture Global para o anúncio estavam o Secretário de Energia Chris Wright, o Secretário do Interior Doug Burgum, o Governador da Louisiana Jeff Landry, bem como outras autoridades e partes interessadas a nível federal, estadual e local. A expansão planejada de Plaquemines irá consistir em 24 trens e iria representar um investimento adicional de cerca de US$ 18 bilhões no Estado da Louisiana, o que eleva o investimento total da Venture Global em nossos projetos atuais e planejados nos EUA a mais de US$ 75 bilhões.

A Plaquemines LNG, aprovada durante o primeiro mandato do presidente Trump, é a mais nova instalação de exportação de GNL a entrar em operação nos EUA e deve produzir cerca de 27 milhões de toneladas por ano (MTPA). Hoje, a Venture Global está anunciando que irá expandir esta capacidade em mais de 18 MTPA, elevando a capacidade total de produção esperada para mais de 45 MTPA em Plaquemines.

"Nossa expansão planejada de Plaquemines fará dela a maior instalação de exportação de GNL construída na América do Norte, ao fornecer GNL a nossos parceiros e, ao mesmo tempo, causar um impacto substancial na balança comercial dos EUA”, disse o Diretor Executivo da Venture Global, Mike Sabel. "Acreditamos que esta capacidade incremental flexível irá nos posicionar para responder com rapidez aos sinais de crescimento do mercado. Em um setor de commodities intensivas em capital, o capital sempre irá fluir para os projetos mais competitivos, e acreditamos que uma expansão de Plaquemines é uma das oportunidades com mais eficiência econômica disponíveis para atender com agilidadeàcrescente demanda por GNL. Somos gratos pelo compromisso da administração Trump em construir a infraestrutura energética crucial de nossa nação. Acreditamos que este será o melhor ambiente regulatório em décadas."

Com esta expansão, a Plaquemines LNG continuará dando suporte a centenas de novos empregos permanentes na Louisiana e dezenas de milhares de empregos indiretos de subcontratados, de meio período e período integral em toda a Louisiana e em mais de 30 outros estados do país. No pico da construção, Plaquemines dará suporte a milhares de empregos diretos. A Venture Global espera que seja tomada uma decisão final de investimento sobre a expansão após a primeira produção no CP2.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma provedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural ricas em recursos da América do Norte. Os negócios da Venture Global incluem ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, remessa e regaseificação. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, Plaquemines LNG, obteve a primeira produção de GNL em dezembro de 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 100 MTPA de capacidade de produção nominal para oferecer energia limpa e acessível ao mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captação e extração de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos ou referentes a fatos presentes ou condições atuais incluídas neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas. Declarações prospectivas incluem declarações sobre a oferta, planos, objetivos, metas, estratégias, eventos futuros ou desempenho da Venture Global, despesas de capital, necessidades de financiamento, capacidade de financiar operações, cronogramas para desenvolvimento e construção de seus projetos e início da operação em seus projetos, intenções referentes a aquisições, pontos fortes e fracos competitivos e estratégia de negócios, bem como outras informações que não são informações históricas. Palavras como "pode", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "acredita", "deve", "prevê", "projeta", "alvo", "planeja" ou "visa" ou termos de significado semelhante também são geralmente pretendidos para identificar declarações prospectivas. Quaisquer declarações contidas aqui, que não sejam declarações de fatos históricos, podem ser consideradas declarações prospectivas.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma destas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas se referem apenas a partir da data deste documento. A Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma destas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicadoàimprensa ou retratar resultados reais, a menos que exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

