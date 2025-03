GPs otimistas sobre o clima de captação de recursos no mercado privado em 2025

Espera-se que o clima de captação de recursos nos mercados privados melhore drasticamente até 2025. A dívida privada e o capital de crescimento estão emergindo como as classes de ativos mais importantes,àmedida que os investidores buscam maior diversificação em todo o setor, de acordo com um novo estudo da CSC, a principal fornecedora de soluções globais de administração de negócios e conformidade.

A CSC pesquisou 300 general partners (GPs) e 200 limited partners (LPs) na América do Norte, Europa (incluindo o Reino Unido) e Ásia-Pacífico para obter uma visão mais clara de suas aspirações e desafios para 2025 e além1. As conclusões abrangentes estão detalhadas no relatório, Future Private Capital CFO 2025: Transforming Challenges into Opportunities (O futuro dos CFOs de capital privado: transformando desafios em oportunidades).

A maioria dos GPs (57%) identifica a dívida privada como uma área importante de investimento, enquanto mais de três quartos (81%) preveem que a demanda dos investidores por essa classe de ativos continuará aumentando nos próximos dois anos.

Segundo o estudo, os administradores de fundos continuam mantendo foco na diversificação, com growth equity (66%), capital de risco (53%) e imóveis (51%) emergindo como as três principais classes de novos ativos que eles têm maior probabilidade de visar. Essas constatações são consistentes com o estudo anterior da CSC Future Private Capital CFO(O futuro dos CFOs de capital privado), que destacou uma tendência robusta de diversificação.

Os GPs estão mais otimistas em relaçãoàcaptação de recursos para capital de crescimento, com 84% esperando um aumento na demanda de LP nos próximos 24 meses.

Marshall Saffer, diretor administrativo de Fundos e Mercados de Capitais da CSC, explica: “As taxas de juros persistentemente altas tornaram as aquisições alavancadas mais caras, levando muitos GPs a migrar para o growth equity como estratégia de investimento preferida. Essa tendência é particularmente visível na Ásia-Pacífico, onde 72% dos GPs estão considerando lançar fundos nesse segmento”.

Quando se trata de expansão geográfica, a América do Norte continua sendo o mercado mais atraente para crescimento, com 52% dos GPs mantendo foco na região. Entretanto, a Ásia (49%) superou a Europa (45%) como a segunda região mais popular para buscar novas oportunidades, refletindo as mudanças no ambiente macroeconômico.

Agnes Chen, diretora administrativa regional da CSC para a APAC, acrescenta: “O crescente apelo da APAC é um reflexo da crescente confiança dos investidores na região, marcando uma mudança em relação aos anos anteriores. Com a melhora nas condições de captação de recursos e um movimento claro em direçãoàdiversificação, os mercados privados estão preparados para um 2025 dinâmico e repleto de oportunidades. Estamos observando um forte interesse em diversas classes de ativos e regiões geográficas, destacando a resiliência e a adaptabilidade dos investidores em mercados privados”.

Para receber uma cópia do relatório Future Private Capital CFO 2025: Transforming Challenges into Opportunitiesda CSC, contate Thomas Dalton em cscteam@cdrconsultancy.com.

1 A CSC, em parceria com a Pure Profile, pesquisou 300 GPs e 200 LPs, profissionais seniores de fundos que operam na Europa, Reino Unido, América do Norte e Ásia-Pacífico para entender melhor suas aspirações e desafios para 2025 e além. Os entrevistados foram divididos igualmente entre América do Norte, Ásia-Pacífico e Europa.

