Riskified revela a Adaptive Checkout: prevenção de fraudes por IA que maximiza as taxas de conversão do comércio eletrônico

Riskified, líder em inteligência de risco e fraude em comércio eletrônico, tem o prazer de anunciar o lançamento do Adaptive Checkout, uma solução inovadora projetada para aumentar as taxas de conversão ao não recusar falsamente pedidos válidos e, ao mesmo tempo, reduzir a fraude para os comerciantes de comércio eletrônico. Essa configuração avançada do produto Chargeback Guarantee da Riskified aprimora os modelos existentes de prevenção contra fraudes, incorporando um novo e poderoso mecanismo de otimização de conversão. Esse mecanismo adapta de forma inteligente o processo de checkout ao nível de risco de cada transação, garantindo que mais transações legítimas sejam aprovadas, reduzindo, assim, a fraude.

Os sistemas tradicionais de prevenção de fraudes se baseiam em regras aninhadas que resultam em decisões binárias de aprovação/recusa, o que pode levar a falsas recusas, clientes insultados e vendas perdidas. O Adaptive Checkout da Riskified se afasta desse modelo tradicional, adaptando de forma inteligente cada jornada de checkout com base no perfil de risco exclusivo de um pedido, no histórico de compras da identidade e em centenas de milhões de pontos de contato de dados da rede global de comerciantes da Riskified. Aproveitando a IA, o Adaptive Checkout personaliza o fluxo de checkout para cada transação, aplicando cirurgicamente medidas de segurança adicionais para pedidos selecionados de maior risco, permitindo que os comerciantes aprovem com confiança pedidos mais genuínos e bloqueiem fraudes em vários estágios do processo.

“À medida que os fraudadores se tornam mais sofisticados, os comerciantes de comércio eletrônico enfrentam o risco de perder clientes legítimos por meio de falsas recusas, o que pode afetar diretamente sua receita”, disse Eido Gal, CEO e cofundador da Riskified. “Os comerciantes levantaram esse desafio crítico conosco, o que levou ao desenvolvimento do Adaptive Checkout para otimizar ainda mais as conversões de comércio eletrônico. Ao aproveitar a IA para avaliar o risco e adaptar a experiência de checkout em tempo real, os comerciantes podem equilibrar melhor a prevenção de fraudes com a necessidade de aprovar o maior número possível de transações legítimas.”

O Adaptive Checkout encaminha os pedidos por meio de fluxos específicos com base em seu perfil de risco, aplicando seletivamente a verificação de identidade adicional, como a inserção do CVV do cartão de crédito, a emissão de uma senha de uso único (OTP) ou o encaminhamento para o 3DS, somente quando necessário. Isso minimiza a interrupção para os bons clientes e, ao mesmo tempo, filtra com eficiência as transações fraudulentas. Como parte do Adaptive Checkout, a Riskified filtra fraudes flagrantes antes que elas cheguem às verificações de autorização do emissor e envia dados de pedidos enriquecidos aos emissores parceiros, permitindo que eles identifiquem e aprovem transações legítimas com mais facilidade.

O TickPick é um mercado on-line líder com ingressos 100% garantidos para eventos ao vivo e é o único grande site de ingressos sem taxas. A empresa fez uma parceria com a Riskified para permitir que sua crescente base de clientes realizasse transações com facilidade e, ao mesmo tempo, evitasse fraudes com precisão. Depois de implementar pontos de contato analíticos estratégicos em seu fluxo de checkout, a TickPick conseguiu aprovar até US$ 3 milhões em receita incremental que, de outra forma, teria sido recusada devido ao risco de fraude. Jack Slingland, vice-presidente sênior de operações da TickPick, disse: “Estamos entusiasmados com a parceria com a Riskified no desenvolvimento de soluções inovadoras que aprimoram ainda mais a experiência de nossos clientes, reduzem os custos com fraudes e possibilitam o sucesso a longo prazo”.

Com o Adaptive Checkout, os comerciantes podem aprovar com confiança mais pedidos válidos, reduzir falsas recusas, melhorar as taxas de autorização e aprimorar a experiência geral do cliente, o que, em última análise, conduz ao aumento da receita eàmelhoria da retenção de clientes. Essa solução avançada capacita as equipes de fraude e pagamentos a causar um impacto mensurável no crescimento da linha superior da empresa. Veja o vídeo de demonstração do Adaptive Checkout em Riskified.com.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita as empresas a liberar o crescimento do comércio eletrônico, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem on-line confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, para combater fraudes e abusos de políticas em escala e para melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco de comércio eletrônico, cientistas de dados e pesquisadores, a plataforma de inteligência de risco e fraude alimentada por IA da Riskified analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. A Riskified foi nomeada pela CNBC como uma das principais empresas de Fintech do mundo em 2024. Saiba mais sobre em riskified.com.

