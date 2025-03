Thredd publica guia especializado abordando necessidade de maior transparência e controle em programas financeiros

Thredd, líder mundial em processamento de pagamentos de última geração, lançou hoje o guia Pagamentos sem interrupção:Protegendo e expandindo seu negócio de pagamentos em 2025 oferecendo às fintechs, instituições financeiras, patrocinadores bancários e outros, informações sobre os desafios que impactam o crescimento sustentável.

"Hoje, a velocidade de comercialização e os rápidos ciclos de inovação continuam nos impulsionando, mas ter sucesso na próxima etapa da transformação financeira irá requerer foco em um novo conjunto de desafios", disse Jim McCarthy, Diretor Executivo da Thredd. "Este guia visa captar algumas das percepções de especialistas que os participantes em nosso ecossistema podem usar para abordar tendências importantes, além de proteger e fazer crescer seus negócios."

O guia tem foco em três grandes conjuntos de desafios empresariais, e possíveis soluções e ferramentas para enfrentá-los de modo eficaz:

Controles de operação vitais que exigem muito trabalho, tem alto custo e estão sujeitos a erros.

vitais que exigem muito trabalho, tem alto custo e estão sujeitos a erros. Desafios contra fraudes e riscos em constante evolução.

em constante evolução. Um ambiente regulatório e comercial que coloca mais carga e escrutínio sobre a conformidade .

Para baixar o guia mais recente da Thredd e acessar estratégias práticas, a fim de obter uma abordagem mais automatizada, orientada por IA e integrada por back office, fraudes e gestão de conformidade, acesse https://bit.ly/protect-grow-report.

Sobre a Thredd:

Thredd é o parceiro confiável de processamento de pagamentos de última geração para inovadores que buscam modernizar suas ofertas de pagamentos a nível mundial. Processamos bilhões de transações de débito, crédito e pré-pagas por ano, atendendo a mais de 100 fintechs, bancos digitais e provedores integrados de financiamento, de clientes a setores corporativos, com sede em 44 países.

A oferta exclusiva da Thredd é sua abordagem centrada no cliente, combinando suporte prático com tecnologia moderna, confiável e escalável. A solução garantida da Thredd acelera o desenvolvimento e a entrega de componentes de pagamentos corporativos e de clientes, incorporados em bancos digitais, bem como para gerenciamento de despesas, pagamentos B2B, criptomoedas, empréstimos, crédito, 'Buy Now Pay Later' ("BNPL" - Compre Agora, Pague Depois), FX, remessas e inovações de serviços bancários abertos. Ao fazer parcerias com nossos clientes desde o conceito até a criação com nossas soluções facilmente configuráveis, permitimos que estes líderes tenham agilidade para conquistar suas principais aspirações de negócios.

A Thredd vem ajudando líderes de mercado desde 2007 e tem uma plataforma altamente confiável com 99,99% de disponibilidade. As soluções altamente personalizáveis ??da Thredd em nossa plataforma API-first, cercadas por nossa profunda experiência no setor, serviços de valor agregado, presença mundial e resiliência técnica, são criadas para escalar com facilidade. A Thredd é certificada pela Visa, Mastercard e Discover/Diners Club para processar transações a nível mundial, tendo escritórios de marca em Londres, Singapura e Sidney, com colegas remotos baseados ao redor do mundo.

Contato de mídia:

press@thredd.com