Kenvue anuncia três novas nomeações para o Conselho de Administração

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita, anunciou hoje a nomeação de duas novas diretoras independentes, Sarah Hofstetter, presidente da Profitero, Ltd., e Erica Mann, ex-presidente e diretora da Divisão de Saúde do Consumidor da Bayer, para o Conselho de Administração da empresa (o “Conselho”). Além disso, Jeffrey Smith, membro gerente, diretor executivo e diretor de Investimentos da Starboard Value LP (juntamente com algumas de suas afiliadas, “Starboard”) fará parte do Conselho. As três nomeações entram em vigor imediatamente.

“Temos o prazer de dar as boas-vindas a Sarah, Erica e Jeff como novos diretores no Conselho da Kenvue”, disse Larry Merlo, presidente do Conselho da Kenvue. “A experiência de Sarah em construção de marca e marketing digital, a experiência de Erica no setor de saúde do consumidor global e a perspectiva de Jeff como investidor e seu extenso serviço em conselhos corporativos fortalecerão ainda mais o Conselho com uma série de habilidades complementares e de valor agregado. Suas respectivas percepções serão muito benéficasàmedida que o Conselho e a equipe de gestão continuam se centrando na aceleração do crescimento sustentável e rentável e na criação de valor para os acionistas.”

“Investimos na Kenvue devido ao enorme potencial que vemos no portfólio de marcas icônicas da empresa e nas posições de liderança de mercado em mercados grandes e em crescimento. Tenho o prazer de me unir ao Conselho, juntamente com Sarah e Erica, após o diálogo construtivo que tivemos com ele e a equipe de gestão. Mal podemos esperar para trabalhar coletivamente como um Conselho para posicionar a Kenvue como a principal empresa mundial de saúde do consumidor e buscar oportunidades para melhorar o crescimento e a rentabilidade e aumentar o valor para os acionistas”, disse Smith.

Ao entrar no Conselho, Hofstetter atuará como membro do Comitê de Auditoria, Mann será membro do Comitê de Nomeação, Governança e Sustentabilidade e Smith membro do Comitê de Remuneração e Capital Humano.

As nomeações de diretores anunciadas hoje estão sendo feitas em conexão com um acordo de cooperação firmado entre a empresa e a Starboard. Com essas nomeações, o Conselho aumentará temporariamente de 11 para 14 diretores e, a partir da Reunião anual de acionistas de 2025, o Conselho será reduzido para 13 diretores. Em conexão com o acordo de cooperação, a Starboard retirará sua lista de candidatos a diretor indicados e votará todas as suas ações em favor de cada um dos indicados da Kenvue para o Conselho na Reunião anual de acionistas de 2025. A Starboard também concordou com uma moratória habitual e outras disposições. O acordo completo entre a Kenvue e a Starboard será apresentado como um anexo a um relatório atual no Formulário 8-K com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Sobre Sarah Hofstetter

Sarah Hofstetter é atualmente presidente da Profitero, Ltd., uma empresa mundial de análise de SaaS para comércio eletrônico. Ela tem uma experiência significativa em construção de marcas, comércio eletrônico e marketing digital, fruto de sua carreira como líder de organizações que usam a publicidade para impulsionar o crescimento. Anteriormente, Hofstetter foi presidente da ComScore e ocupou vários cargos executivos sênior na 360i, um braço de publicidade nos EUA da Dentsu, uma empresa japonesa de publicidade e relações públicas, inclusive como presidente, diretora executiva e vice-presidente sênior de Mídia Emergente e Estratégia de Marca. No início de sua carreira, Hofstetter foi presidente e fundadora da Kayak Communications e ocupou uma série de cargos de liderança sênior durante 10 anos na Net2Phone. Atualmente, ela faz parte do conselho de diretores da The Campbell's Company. Hofstetter é formada pelo Queens College, da City University of New York.

Sobre Erica Mann

Erica Mann foi presidente global da divisão de Saúde do Consumidor da Bayer por sete anos. Ela é uma líder com experiência internacional, tendo vivido e trabalhado em quatro continentes, com profundo conhecimento em saúde do consumidor, mercados emergentes, análise de tendências estratégicas, cultura e gerenciamento de riscos. Antes de entrar na Bayer, Mann foi presidente e gerente geral da Pfizer Nutrition, tendo ingressado na Pfizer após a aquisição da Wyeth, onde atuou como vice-presidente sênior de Nutrição Global. Mann ocupou cargos de responsabilidade crescente em outras empresas da Fortune 500, incluindo a Eli Lilly e a Johnson & Johnson, e posições de liderança na África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Suíça e EUA. Atualmente, ela faz parte dos conselhos de administração da ALS Limited, DSM-Firmenich AG e Kellanova, e anteriormente atuou nos conselhos de administração da Perrigo Company plc e Blackmores Limited. Mann é formada em Química Analítica e possui um diploma em Gestão de Marketing pelo Institute of Marketing Management, em Joanesburgo (África do Sul).

Sobre Jeffrey Smith

Jeffrey C. Smith é membro gerente, diretor executivo e diretor de Investimentos da Starboard Value LP, um consultor de investimentos com uma abordagem focada e fundamental para investir principalmente em empresas estadunidenses de capital aberto. Antes de fundar a Starboard Value LP, em abril de 2011, Smith foi diretor de Investimentos dos fundos que compunham a plataforma de investimentos Value and Opportunity da Ramius LLC, onde era sócio-diretor administrativo. Antes de entrar na Ramius LLC em janeiro de 1998, foi vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico e membro do Conselho de Administração da The Fresh Juice Company, Inc. Smith iniciou sua carreira no departamento de Fusões e Aquisições do Société Générale. Anteriormente, atuou como presidente do Conselho de Administração da Papa John's International, Inc., empresa líder em entrega de pizzas; da Advance Auto Parts, Inc., uma das maiores varejistas de peças de reposição e acessórios automotivos dos Estados Unidos; da Darden Restaurants, Inc., operadora de restaurantes multimarcas; e da Phoenix Technologies Ltd., fornecedora de produtos, serviços e tecnologias incorporadas de software de sistemas centrais. Smith se formou na Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia, onde obteve o título de Bacharel em Economia.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita. Com base em mais de um século de tradição, nossas marcas icônicas, entre elas Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são apoiadas pela ciência e recomendadas por profissionais de saúde do mundo inteiro. Na Kenvue, percebemos o poder extraordinário dos cuidados diários. Nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e lares. Saiba mais em www.kenvue.com.

Sobre a Starboard Value LP

A Starboard Value LP é uma consultora de investimentos com uma abordagem focada e fundamental para investir em empresas de capital aberto. A Starboard procura investir em empresas profundamente subvalorizadas e se envolver ativamente com equipes de gestão e conselhos de administração para identificar e executar oportunidades de desbloqueio de valor para o benefício de todos os acionistas.

Precauções relativas a declarações prospectivas

Esta comunicação contém “declarações prospectivas”, conforme definido na Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, com relação a, entre outras coisas, declarações sobre as expectativas da gerência sobre o desempenho operacional e financeiro futuro da Kenvue, desenvolvimento de produtos, posição de mercado e estratégia de negócios. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “irá”, “antecipa”, “estima,” e outras expressões de significado semelhante. Adverte-se ao leitor não se apoiar nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se os pressupostos subjacentes se revelarem inexatos ou riscos conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e das suas afiliadas. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: a incapacidade de executar a estratégia de desenvolvimento de negócios da Kenvue; inflação e outros fatores econômicos, como taxa de juros e flutuações da taxa de câmbio; a capacidade de gerenciar com sucesso a volatilidade econômica local, regional ou mundial, incluindo taxas de crescimento de mercado reduzidas, e gerar renda e fluxo de caixa suficientes para permitir que a Kenvue efetue quaisquer recompras de ações e pagamentos de dividendos esperados; a capacidade da Kenvue de acessar os mercados de capital e manter classificações de crédito satisfatórias, o que poderia afetar negativamente sua liquidez, posição de capital e custos de empréstimos; concorrência, incluindo avanços tecnológicos, novos produtos e propriedade intelectual obtidos pelos concorrentes; desafios inerentesàpesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos; incerteza do sucesso comercial de produtos novos e existentes e recursos digitais; desafios às proteções de propriedade intelectual, incluindo falsificação; a capacidade da Kenvue de executar com sucesso planos estratégicos, incluindo o “Our Vue Forward” e outras iniciativas de reestruturação ou redução de custos; o impacto de combinações de negócios e alienações, incluindo quaisquer transações em andamento ou futuras; dificuldades ou atrasos na fabricação, internamente ou na cadeia de suprimentos; eficácia do produto ou preocupações com a segurança que resultem em recalls de produtos ou ações regulatórias; litígio adverso significativo ou ação governamental, inclusive relacionada a reivindicações de responsabilidade do produto; mudanças nas leis e regulamentações aplicáveis e outras exigências impostas pelas partes interessadas; mudanças no comportamento e nos padrões de gastos dos consumidores; desastres naturais, atos de guerra ou terrorismo, catástrofes ou epidemias, pandemias ou outros surtos de doenças; instabilidade financeira de economias e sistemas jurídicos internacionais e risco soberano; incapacidade de obter os benefícios da separação da antiga controladora da Kenvue, a Johnson & Johnson; e o risco de interrupção ou custos imprevistos relacionadosàseparação. Uma lista e descrições adicionais desses riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nos registros da Kenvue juntoàSEC, incluindo seu relatório anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 29 de dezembro de 2024 e os relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros registros, disponíveis em www.kenvue.com ou mediante solicitação da Kenvue. Qualquer declaração prospectiva feita nesta comunicação refere-se apenasàdata desta comunicação. A Kenvue não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros, desenvolvimentos ou de outra forma.

Informações adicionais e onde encontrá-las

A Kenvue pretende apresentaràSEC uma declaração de procuração no Cronograma 14A, contendo um formulário de cartão de procuração BRANCO, com relaçãoàsua solicitação de procurações para a Reunião anual de acionistas de 2025 da Kenvue. RECOMENDA-SE QUE OS INVESTIDORES E DETENTORES DE TÍTULOS LEIAM A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO (INCLUINDO QUAISQUER EMENDAS OU SUPLEMENTOS A ELA) APRESENTADA PELA KENVUE E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES APRESENTADOS À SEC QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, CUIDADOSAMENTE E EM SUA TOTALIDADE, POIS ELES CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE QUALQUER SOLICITAÇÃO. Os investidores e detentores de títulos podem obter cópias desses documentos e de outros documentos arquivados na SEC pela Kenvue gratuitamente por meio do site mantido pela SEC em www.sec.gov. Cópias dos documentos arquivados pela Kenvue também estão disponíveis gratuitamente acessando o site de relações com investidores da Kenvue em investors.kenvue.com.

Participantes na solicitação

A Kenvue, seus diretores e executivos e outros membros da administração e funcionários participarão da solicitação de procurações para a Reunião anual de acionistas de 2025 da Kenvue. Informações sobre os diretores executivos e conselheiros da Kenvue estão disponíveis no Relatório Anual da Kenvue no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 29 de dezembro de 2024, conforme arquivado na SEC em24 de fevereiro de 2025, em sua declaração de procuração para a Reunião anual de acionistas de 2024, conforme arquivado na SEC em 10 de abril de 2024e em seu relatório atual no Formulário 8-K arquivado na SEC em 31 de julho 2024. Na medida em que as participações de nossos conselheiros e diretores executivos nos valores mobiliários da Kenvue relatados na declaração de procuração para a Reunião anual de acionistas de 2024 ou em tal Formulário 8-K tenham mudado, tais mudanças foram ou serão refletidas nas Declarações Iniciais de Propriedade Beneficiária no Formulário 3 ou nas Declarações de Mudança de Propriedade no Formulário 4 arquivadas na SEC, incluindo os Formulários 3 arquivados na SEC em 28 de maio de 2024, 16 de agosto de 2024 e 3 de dezembro de 2024 e os Formulários 4 arquivados na SEC em 3 de abril de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 28 de maio de 2024, 5 de junho de 2024, 1º de julho de 2024, 19 de setembro de 2024, 30 de setembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 3 de dezembro de 2024, 13 de dezembro de 2024, 13 de dezembro de 2024, 13 de dezembro de 2024, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025, 18 de fevereiro de 2025 e 18 de fevereiro de 2025. Esses documentos estão ou estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250305018730/pt/

Relações com Investidores:

Sofya Tsinis

Kenvue_IR@kenvue.com

Assessoria de Imprensa:

Melissa Witt

media@kenvue.com