Seleção dos franqueados contribui para expansão da Doce Pele

O mercado de franquias apresentou crescimento de aproximadamente 13,5% em 2024, atingindo o faturamento de R$ 273 bilhões, de acordo com matéria divulgada pelo Portal do Franchising da ABF - Associação Brasileira de Franchising. Dentre os segmentos que mais cresceram, está o de saúde, beleza e bem-estar, que avançou 16,5%.

As informações mostram um cenário promissor para empreendedores que desejam ingressar no mercado de franquias. Porém, antes de abrir uma unidade, é fundamental que o candidato a franqueado busque o máximo possível de informações sobre a rede pela qual se interessa. A seguir, são apresentados tópicos importantes aos empreendedores que desejam adquirir uma franquia, segundo o especialista em franchising e sócio da rede de franquias Doce Pele Estética e Harmonização Facial, Rogério Pires.

Afinidade com o Negócio e a Marca

Tornar-se franqueado vai exigir do empreendedor dedicação e uma parcela significativa de tempo para alcançar o sucesso da unidade. Assim, é fundamental que o empresário possua afinidade com o ramo de negócio no qual atuará e se identifique com a marca.

Rogério Pires afirma: “As redes de franquias de estética e harmonização facial, por exemplo, procuram parceiros franqueados que possuam afinidade com o mercado de estética. Além de afinidade com o mercado, uma franqueadora opta por empreendedores que se identifiquem com a marca e que tenham seu propósito conectado ao sucesso da unidade”.

Modelo de Negócios da Franqueadora

O candidato deve obter informações sobre o modelo de negócios da franqueadora. É importante verificar se o modelo foi validado no mercado e se encontra alinhado com as tendências do setor, ou seja, se há projeções de crescimento significativo para o mercado em questão nos próximos anos.

Rogério Pires detalha: “O modelo de negócios de uma rede de franquia deve estar detalhado na COF – circular de oferta de franquia, que é um documento disponibilizado pela franqueadora, durante o processo de estudo prévio para tomada de decisão de investir, ou não, na marca. O modelo de negócios deve conter os pilares fundamentais da empresa, seu posicionamento, público-alvo e portfólio de produtos e serviços. É importante, inclusive, que o investidor busque informações sobre o mercado no qual deseja ingressar. Como exemplo, em relação ao mercado de Estética, segundo pesquisa veiculada pela Grand View Research, é esperado que o mercado mundial de estética cresça, pelo menos até 2030, a uma taxa anual média de 8,3%; um fator que tem contribuído significativamente para este crescimento consiste na busca dos pacientes por tratamentos não invasivos, que dispensam a necessidade de realizar cirurgias, possuem curto período de recuperação e oferecem resultados satisfatórios”.

Conhecimentos e Habilidades exigidas pela Franqueadora

É importante que o candidato obtenha informações sobre o perfil desejado e habilidades exigidas pela franqueadora. O empresário Rogério ressalta: “Geralmente, as redes de franquias buscam candidatos que tenham afinidade e paixão por atuar no mercado em questão; se identifiquem com a marca da franquia; tenham perfil empreendedor; gostem de ajudar os clientes; que acreditem e invistam em ações de marketing e vendas”.

Pires complementa: “O franqueador buscará candidatos com formação e experiência em áreas específicas, como a área de saúde, por exemplo, no caso de uma clínica de estética e harmonização facial, pois será um facilitador na liderança técnica da equipe; ou mesmo, caso o candidato não possua tal formação, o mesmo deverá contratar uma gerente técnica para o negócio; a franqueadora poderá buscar ainda parceiros com habilidades em gestão de empresas, pois facilita na administração do negócio; porém, vale lembrar que todos serão treinados pela franqueadora”.

Tempo e dedicação necessários do franqueado

O candidato deve se informar sobre qual a quantidade de tempo necessária que o franqueado deverá se dedicar para o sucesso da unidade. Rogério explica: “Geralmente, é esperado que o franqueado se dedique prioritariamente à sua unidade. Desta forma, conseguirá atingir os objetivos do negócio mais rapidamente e o retorno do investimento na franquia ocorrerá em menor tempo”.

Disponibilidade para implantar uma nova Unidade na sua região

Normalmente, são estabelecidos os limites de atuação de cada unidade. O intuito é que não ocorra competição entre as unidades de uma mesma marca. O sócio da Doce Pele diz: “O candidato deve pesquisar se há disponibilidade para uma nova unidade em sua região de interesse. Ao longo do processo, tal informação será disponibilizada ao candidato. Além disso, o mapa detalhado da unidade deverá constar no contrato de franquia a ser firmado com a franqueadora”.

Experiência do Franqueador

O candidato deve obter informações sobre o histórico da marca e experiência da rede franqueadora. Pires aconselha: “Antes de adquirir uma franquia, é de extrema importância que o novo franqueado procure saber se há uma unidade piloto - unidade própria do Franqueador, que já passou por testes de produto e mercado; funciona como 'laboratório de inovações'. Além disso, é importante que o novo franqueado verifique se a marca está registrada no INPI”.

Plano de Negócios e Metas Financeiras da Unidade

O franqueado deve possuir o capital para pagar a taxa de franquia e realizar o investimento inicial na montagem da sua unidade; deve também possuir informações sobre o tempo necessário para que o negócio atinja o ponto de equilíbrio.

O empresário orienta: “O franqueado deve possuir também o capital de giro para todo o período anterior até que a empresa possa pagar seus compromissos; e ainda, deve possuir uma reserva para as suas finanças pessoais até que possa ser remunerado pela sua unidade”.

Um processo padronizado de seleção contribui para o sucesso da rede

“Um processo padronizado de seleção de franqueados contribui para que a rede tenha parceiros alinhados ao propósito da marca e, desta forma, juntos, franqueadora e franqueados poderão caminhar juntos, melhorando continuamente o negócio”, afirma Larissa Eleodoro, fundadora da Doce Pele. A rede de estética conta com unidades em São José do Rio Preto–SP e Ribeirão Preto–SP, e planeja abrir novas clínicas em 2025.

