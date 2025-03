Elevar Energia fomenta talentos e gestão tailor-made

A Elevar Energia, empresa especializada em gestão, consultoria e tecnologia em energia, concluiu mais uma edição do seu Programa de Estágio em Gestão de Energia, ampliando sua equipe com novos talentos. Os aprovados iniciarão suas atividades a partir do dia 10 de março de 2025, integrando projetos estratégicos voltados à inovação, eficiência energética e compliance.

Com um modelo de negócios baseado em soluções tailor-made, a Elevar Energia tem expandido sua atuação ao atender empresas de todos os portes, desde grandes corporações até negócios de médio e pequeno porte, oferecendo estratégias personalizadas que combinam tecnologia, governança e inteligência de dados. O mercado de energia passa por uma transformação impulsionada pela digitalização, descentralização da geração e pelo aumento das exigências regulatórias e ambientais, exigindo modelos mais flexíveis e eficientes de gestão.

Diante desse cenário, a Elevar Energia atua como uma boutique de soluções estratégicas, desenvolvendo projetos sob medida para os setores corporate e enterprise, com enfoque em telemetria avançada, armazenamento com baterias BESS, autoprodução de energia e eficiência energética para o agronegócio e indústria. O Programa de Estágio reflete essa abordagem ao capacitar profissionais para atuar em um setor dinâmico, que exige conhecimento técnico aliado à visão estratégica. A iniciativa foi direcionada a estudantes de engenharia, tecnologia, economia e administração, com foco em uma formação voltada para desafios reais do mercado.

Os candidatos passaram por um processo seletivo estruturado, incluindo análise de currículos, avaliação técnica e comportamental, além de um minicurso presencial realizado em 28 de fevereiro de 2025. Durante o curso, foram abordados temas como gestão de energia, inovação tecnológica, eficiência operacional e compliance, alinhando os participantes às demandas do setor.

Segundo Ricardo Harika, diretor-executivo da Elevar Energia, a governança não é apenas um requisito regulatório, mas um diferencial estratégico para a evolução do setor energético. O mercado exige profissionais que saibam navegar pela complexidade regulatória e entender os impactos financeiros das decisões energéticas em um ambiente cada vez mais dinâmico. "O setor de energia demanda mais do que conhecimento técnico; é necessário pensamento estratégico, adaptabilidade e visão sistêmica. O Programa de Estágio da Elevar Energia foi estruturado para formar profissionais que compreendam a governança como um pilar essencial para a transparência, eficiência e sustentabilidade do mercado", ressaltou.

Os estagiários terão uma experiência imersiva, aplicando conhecimentos em soluções práticas e tecnologias inovadoras, terão contato com especialistas do setor, ampliando sua visão sobre o impacto estratégico da energia nas operações empresariais. A Elevar Energia estruturou um evento de integração para recepcionar os candidatos, promovendo um ambiente de troca com gestores e especialistas da empresa. O encontro reforçou a visão da empresa sobre a necessidade de soluções energéticas adaptáveis às demandas de cada cliente, garantindo maior previsibilidade e competitividade no mercado.

A estratégia da empresa é investir continuamente na formação de profissionais capacitados para atuar com governança, compliance e inovação tecnológica, acompanhando as mudanças do setor e as novas exigências regulatórias. Com um portfólio de serviços em expansão, a Elevar Energia tem ampliado sua presença em setores estratégicos, desenvolvendo modelos de gestão tailor-made para grandes corporações, médias empresas e negócios do setor agroindustrial e industrial.

Com uma abordagem voltada para otimização de consumo, monitoramento por telemetria, autoprodução, armazenamento BESS e digitalização da gestão energética, a Elevar Energia oferece soluções personalizadas que integram tecnologia e inteligência de dados para melhorar a eficiência e reduzir custos operacionais.

O Programa de Estágio em Gestão de Energia reforça o compromisso da Elevar Energia em preparar profissionais para os desafios da transição energética, modernização da gestão e evolução das práticas de eficiência no setor corporativo e industrial. Ao investir na qualificação de talentos, a empresa fortalece sua missão de transformar a gestão energética em um diferencial estratégico para empresas de todos os segmentos.

Website: http://www.elevarenergia.com.br